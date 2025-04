สนุกรับซัมเมอร์ในอาณาจักรแห่งไลฟ์สไตล์ที่ Gaysorn Village

Gaysorn Village ร่วมกับ บัตรเครดิต ทีทีบี เนรมิตอาณาจักรแห่งไลฟ์สไตล์ใจกลางราชประสงค์ให้กลายเป็น ‘The Sunkissed Oasis’ สวรรค์คนเมืองสายกิน-ช้อปต้อนรับช่วงซัมเมอร์ สำหรับคนรักแฟชั่น เกษรวิลเลจได้รวบรวมแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อย่าง CLUB 21, COMME DES GARÇONS, DECORUM BIBLIOTHEQUE, DIANE VON FURSTENBERG, FLYNOW, GONGDID DESIGN, JEMMIDORIS, N°21, ROSEMAN CLUB, SOPHIA WEBSTER, THE SRT X SIRINTRA,THE EDITION และ TRIKUL พร้อมเพลิดเพลินกับรสชาติแห่งความอร่อยของช่วงซัมเมอร์ กับคาเฟ่และร้านขนมหวานที่ Gaysorn Food Village ทั้ง 1823 TEA LOUNGE BY RONNEFELDT, ACAI STORY, BOYY & SON CAFÉ, ISOLA BY SIGNOR SASSI, KARUN THAI TEA, NICO NICO, PLANTIFUL, THE COFFEE ACADEMICS และอื่นๆอีกมากมายตลอดเดือนเมษายนนี้

โดย The Sunkissed Oasis ประกอบไปด้วย 4 โซน ได้แก่

- “Sunset Boulevard” ที่จะชวนคุณสตาร์ทเครื่องแล้วออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งความสุขช่วงฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์ทะเลทรายสีสันสดใสและมีชีวิตชีวา บริเวณชั้น 2 เกษร เซ็นเตอร์

- “Vivid Summer Market” ถูกใจเหล่านักช้อป ด้วยสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับดีไซน์สุดเก๋จาก Bangkok Baskets, Khom, Sardine, Sue และอีกมากมาย ณ บริเวณชั้น 2 เกษร เซ็นเตอร์

- “Getaway Summer Market” อัปลุคแฟชั่นนิสต้า ด้วยเสื้อผ้าและแฟชั่นไอเท็มสำหรับเตรียมพร้อมออกทริปจาก Lovebug, Kaya, Seasalt & Vinegar, Sunev ฯลฯ ที่บริเวณ The Urban, ชั้น G เกษร อัมรินทร์

- และพลาดไม่ได้กับ “Zesty Summer Market” ที่ทางเกษรวิลเลจร่วมมือกับ Gulp คัดสรรคาเฟ่ขนมหวานร้านดัง และเครื่องดื่มหลากสไตล์สำหรับช่วงซัมเมอร์นี้ ไม่ว่าจะเป็น ร้าน HABB กับเมนูเด็ดอย่างขนมไข่สงขลาเจ้าดัง ร้าน The Chocolate Factory ที่มีเมนูน่าลองอย่าง บอน บอน ช็อกโกแลต เสร็จแล้วไปจิบชาพรีเมียมจากร้าน CHAR Flower Tea กับเมนูชาดอกไม้บาน หรือลองชิมคุ้กกี้แอปเปิ้ลครัมเบิ้ลสอดไส้ครีมชีส ที่ร้าน Appelle

- และยังมีอีกหลายร้าน หลายเมนูที่รอให้ได้ไปลิ้มลอง พร้อม เข้าร่วม Masterclass สุด exclusive ที่ให้คุณได้ทดลองทำเครื่องดื่มต้อนรับซัมเมอร์ในแบบของคุณ ที่ บริเวณ Forum ชั้น G อาคารเกษร อัมรินทร์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 เมษายน 2568

พิเศษ! สำหรับทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทีทีบี รับ Gaysorn Gift Voucher รวมมูลค่าสูงสุด 1,800 บาท และสิทธิพิเศษอื่น ๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 27 เมษายน 2568

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทีทีบี เฟซบุ๊ค Gaysorn Village หรือ LINE OFFICIAL: @gaysornvillage