มหาสงกรานต์ ไอคอนสยาม ตระการตาขบวนแห่นางสงกรานต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำการสร้างประสบการณ์ระดับโลกที่ดีที่สุด (Global Experiential Destination) เปิดงาน “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION 2025” ภายใต้แนวคิด “สาดสนุกมหาสงกรานต์ สายธารแห่งเสน่ห์ไทย” ชูคุณค่าประเพณีสงกรานต์ในทุกมิติความเป็นไทยกับกิจกรรมไฮไลต์ 5 MUST EXPERIENCES อลังการขบวนแห่สงกรานต์ร่วมสมัยจาก 8 คนดัง ชมฟรีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินทุกแนวดนตรี สนุกชุ่มฉ่ำวอเตอร์ทาวเวอร์สูง 9 เมตร ตื่นตาประติมากรรมทรายขนาดยักษ์ เสริมสิริมงคลสรงน้ำพระ สุขใจพิธีรดน้ำดำหัว สานต่อวัฒนธรรมก่อเจดีย์ทราย อร่อยรสเสน่ห์อาหารไทย ช็อปงานคราฟต์ศิลปะหัตถศิลป์ เพลินตาการแสดงวัฒนธรรมไทย โซนเล่นน้ำสำหรับเด็กเล็ก โซนเป่าตัวแห้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มางาน และกิจกรรมอีกมากมาย เริ่มแล้ววันนี้ถึง 16 เมษายน 2568 สุข สนุกสไตล์ไทย ปลอดภัยที่ ไอคอนสยาม

สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยาม สร้างประสบการณ์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้จัดงาน ICONIC EVENT โดยนำเสนอเรื่องราวอันมีคุณค่าของไทยในทุกมิติ ประเพณีสงกรานต์เป็นเทศกาลสำคัญของคนไทย ได้รับการสืบสานมายาวนาน เปี่ยมด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ก้าวสู่เทศกาลระดับโลกที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักและปรารถนามาเยือน งาน “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION 2025” ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนจากพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด แบรนด์ Beverly Hills Polo Club, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), JisuLife, บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด มหาชน แบรนด์ เคที่ดอลล์, บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด, บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และชุมชนและธุรกิจริมน้ำเจ้าพระยา ร่วมสืบสานความเป็นไทยสู่ชนรุ่นหลังและเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ไทยให้คนทั่วโลกได้ชื่นชม งานมหาสงกรานต์ไอคอนสยามในปีนี้ ชูแนวคิด “The legendary Festival of Waters สาดสนุกมหาสงกรานต์ สายธารแห่งเสน่ห์ไทย” นำเสนอเสน่ห์ของประเพณีดั้งเดิมมาถ่ายทอดในรูปแบบร่วมสมัย เพื่อให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าได้อย่างสนุกสนาน

พิธีเปิดงาน “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION 2025” จัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยการเปิดตัวนางสงกรานต์ที่มาพร้อมทัพสวรรค์ นางรำ กินรี กินรา และตัวละครจากวรรณคดีไทย ร่วมขบวนแห่กว่า 40 ชีวิต ถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ของประเพณีดั้งเดิม ผสานการนำเสนอและถ่ายทอดแบบร่วมสมัย บนแลนด์มาร์กสำคัญของไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา นำโดย “โบว์-เมลดา สุศรี” แปลงโฉมเป็น นางสงกรานต์ ประจำปี 2568 ทรงนามว่า “ทุงสะเทวี” สวมผ้านุ่งไหมยกทอง ผ้ายกเมืองนคร หายากทรงคุณค่า นุ่งจีบหน้านางชายสะบัดแบบโบราณ ห่มผ้าสไบสีทองปักประดับดิ้นทอง เลื่อม ลูกปัด คริสตัลสีแดง ออกแบบโดยคุณบิ๊ก-พีรมณฑ์ ชมธวัช นักออกแบบเครื่องแต่งกายชั้นนำของไทย และสวมเครื่องประดับที่รังสรรค์จากทองคำแท้ ทับทิมและเพชรโบราณ ซึ่งเป็นของนักสะสมเครื่องประดับโบราณ คุณโจ๊ก พุทธพงษ์ เพียรเจริญ

ในขบวนแห่ยังมีตัวแทนคนรุ่นใหม่ “วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย งามสง่าด้วยชุดสูทผ้าไหมทอแขนยาว โจงกระเบนสีแดง ในลุคทันสมัยสากล ออกแบบโดย ผศ.ดร. สุรัตน์ จงดา ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายชุดไทย ผลงานโด่งดังจาก มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ภาพยนตร์-ซีรีย์ศรีอโยธยา ละครแม่หยัว และสวมใส่เครื่องประดับจากจิวเวลรี่แท้ ทองโบราณ พลอยทับทิมล้อมเพชร ของสะสมของคุณโจ๊กเช่นกัน สำหรับขบวนแห่นางสงกรานต์วันที่ 11 เม.ย. 68 พบ อิงฟ้า วราหะ - ชาล็อต ออสติน วันที่ 12 เม.ย. 68 พบ ลีน่า ลลินา - หมิว ณัชชา และวันที่ 13 เม.ย. 68 พบ ชมพู่ อารยา - น้องแอบิเกล ในชุดไทยร่วมสมัยและเครื่องประดับหาชมยากจากนักสะสมและผู้ชื่นชอบเครื่องประดับโบราณ มูลค่ารวมกว่า 440 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ไอคอนสยาม มอบประสบการณ์สนุกสไตล์ไทย (Thai-Style Fun) กับ 5 MUST EXPERIENCES เสน่ห์แห่งสงกรานต์ไทยที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานในทุกอรรถรส

Must Play - The Splash สนุกสุดเหวี่ยงกับ Sook-Songkran Water Tower สูง 9 เมตร พร้อมเอฟเฟกต์น้ำสุดอลังการ และ Kids Zone โซนเล่นน้ำสำหรับเด็ก ชุ่มฉ่ำอย่างปลอดภัย สะดวกสบายกับโซน “Dry & Dash” บริการเป่าตัวให้แห้ง เพื่อกลับมาสนุกกับการช็อปปิง รับประทานอาหาร หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ได้

Must Discover - The Traditions แลนด์มาร์กเจดีย์ทรายขนาดยักษ์ ประติมากรรมทราย ผลงานอาจารย์พลุ้ย - ชนาธิป ชื่นบำรุง ศิลปินปั้นทรายและแกะสลักไม้แถวหน้าของเมืองไทย ลานก่อเจดีย์ทรายเพื่อทุกคนในครอบครัวสนุกร่วมกัน ณ ไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2 เสริมมงคลรับปีใหม่ไทย สรงน้ำพระพุทธรูปหินอ่อนแห่งพระอุโบสถสีน้ำเงิน จากวัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกับศิลปินแห่งชาติ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ชมความวิจิตรงดงามของผลงานบุษบกเกริน บุษบกจำลอง มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะล้ำค่าของไทย ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก การแสดงโนรา ศิลปะการแสดงที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งภาคใต้ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จาก UNESCO และการแสดงนาฏศิลป์ไทยอีกมากมายที่เมืองสุขสยาม

Must Joy - The Celebration อลังการขบวนแห่สงกรานต์ร่วมสมัยกับ 8 คนดัง โบว์ เมลดา - วิน เมธวิน, อิงฟ้า วราหะ - ชาล็อต ออสติน, ลีน่า ลลินา - หมิว ณัชชา และ ชมพู่ อารยา – น้องแอบิเกล ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์สงกรานต์ 4 วัน 4 สไตล์ ชมฟรี!!! มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังอย่างใกล้ชิดกว่า 300 ชีวิต อาทิ เจฟ ซาเตอร์, 4EVE (โฟร์อีฟ), ATLAS (แอทลาส), PROXIE (พร็อกซี), LYKN (ไลแคน), Dice (ไดซ์), Milli (มิลลิ), Project JASP.ER (โปรเจกต์ แจสเปอร์), มีน – ปิง, ไรอัล – ฟอร์ม, ต้าห์อู๋ – ออฟโรด, เบิ้ล ปทุมราช, Y2Z (วายทูซี), All Season (ออลซีซัน)และศิลปินอีกมากมายครบทุกแนวดนตรี ณ ริเวอร์ พาร์ค

Must Taste - The Flavors of Thailand อร่อยครบรสเสน่ห์อาหารไทยจากเมืองสุขสยาม สัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมล้านนา ลิ้มรส “เมนูขันโตก” อาหารเหนือพื้นเมืองต้นตำรับ อาหารทั่วไทย 4 ภาค อาทิ หมูย่างเมืองตรัง กาละแมบ้านแม่น้ำของดีจากเกาะสมุย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยโบราณ ขนมหวานประจำฤดูกาล ข้าวเหนียวมะม่วง ลอดช่องมะม่วงน้ำดอกไม้ ฯลฯ เมนูคลายร้อนสไตล์ไทยและนานาชาติจากร้านดังกว่า 150 ร้าน ในไอคอนสยาม

Must Buy - Seek the Thai Treasures สินค้าคอลเลกชันพิเศษรับสงกรานต์ “NAKROB MOONMANAS x ICONCRAFT” ผลงานออกแบบของศิลปินดัง นักรบ มูลมานัส เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง หมวก และกระเป๋า ช็อปงานหัตถศิลป์ ของที่ระลึกสุดพิเศษสำหรับปีใหม่ไทย และสินค้ามากมายจาก 1,000 ร้านค้าดังในไอคอนสยาม ICONCRAFT สยาม ทาคาชิมายะ และเมืองสุขสยาม

อัดแน่นจัดเต็มแบบจุกๆ กับกิจกรรมมากมาย เช่น

- แคมเปญโปรโมชั่น ICONSIAM SONGKRAN SPLASHTACULAR SHOPPING โดย ไอคอนสยาม และ ICS Lifestyle Complex จัดช็อปโปร.ฉ่ำสุดคุ้ม ให้แก่ลูกค้าทั่วไปและสมาชิก ONESIAM แลกรับของรางวัลมากมาย วันนี้ถึง 5 พ.ค. 68 รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท

- เมืองสุขสยาม ชั้น G จัดงาน “สุขสยาม มหาสงกรานต์ มหาสนุก” ภายใต้แนวคิด สุขสนุก ผ้าขาวม้าไทย เมืองสุขสยาม สักการะขอพรพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร วัดสระเกศ โอกาสครบรอบ 200 ปีแห่งการอัญเชิญทางน้ำจากวัดวิหารทอง เมืองพิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย ณ ประตูสุขสุวรรณศาลา สนุกกับการเล่นน้ำสงกรานต์ภายใต้อุโมงค์น้ำสุขเย็นฉ่ำ สุขแซ่บกับเมนูอาหารไทย 4 ภาค เลือกสรรสินค้าชุมชนและเมนูคลายร้อนจากร้านค้าประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จนถึงวันที่ 17 เม.ย. 68

- ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ICS Lifestyle Complex) ตรงข้ามไอคอนสยาม ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยจัดงาน “ICS THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION” กิจกรรมความบันเทิงมากมายอบอวลด้วยเสียงเพลง ความสุขและรอยยิ้ม อาทิ ครื้นเครงเพลงลูกกรุงกับมินิคอนเสิร์ตจาก แม่เม้า สุดา ชื่นบาน และศิลปิน New Country, กิจกรรมประกวดเทพีหนูน้อยสงกรานต์ ICS, การประกวดร้องเพลง ศึกชิงไมค์ สงกรานต์ม่วนชื่น

สำหรับการเดินทางมาร่วมงานสงกรานต์ที่ไอคอนสยาม สามารถเดินทางได้หลายวิธี เช่น รถยนต์ รถประจำทาง เรือโดยสาร และรถไฟฟ้าสายสีทองลงสถานี G2 เจริญนคร ซึ่งสะดวกครอบคลุมทุกเส้นทางคมนาคม เพื่อให้ทุกคนได้สนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์ ไอคอนสยามขยายเวลาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 23.00 น. (ในโซนชั้น G และร้านอาหารชั้น 5-6) ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook: ICONSIAM สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1338 และทาง Line Official: @ICONSIAM