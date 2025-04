4 หนุ่ม GELBOYS สร้างลุคเด่น ด้วยแอคเซสซอรีฮิต

ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จัดงาน HELLO CENTRAL WESTGATE ฉลองการเปิดสาขาโซนตะวันตกเป็นแห่งแรก ในคอนเซ็ปต์ "Find Your Signature Piece—Mix, Match & Express Your Style" ณ POP MART @ CENTRAL WESTGATE ชั้น 1 โซน Purple ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต

ไฮไลต์สำคัญคือ แรร์ไอเท็มที่มีแค่ที่สาขานี้เท่านั้นในโลก อย่าง ANGRY MOLLY (Thailand Limited) ที่ความพิเศษอยู่ที่ MOLLY ใส่นวมสกรีนรูปช้าง ซิกเนเจอร์ที่ทำให้ทุกคนนึกถึงประเทศไทย และครั้งนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Find Your Signature Piece—Mix, Match & Express Your Style" กับความเชื่อที่ว่า อาร์ตทอยไม่ใช่แค่ของเล่น POP MART THAILAND พร้อมบุกวงการแฟชั่น เพื่อให้ทุกคนค้นพบแอคเซสซอรีที่ใช่ และนำไปมิกซ์แอนด์แมตช์ให้เป็นสไตล์ของตัวเอง โดยได้ 4 หนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์ GELBOYS สถานะกั๊กใจ อย่าง ไปป์-มนธภูมิ สุมนวรางกูร, นิว-ชยภัค ตันประยูร, พีเจ-มหิดล พิบูลสงคราม, เลออน-เซ็ค ตัวแทน GEN Z ที่จะมาร่วมนำเสนอลุคที่โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร จากไอเท็มต่างๆ ของ POP MART

ภายในงานมีเหล่าศิลปินนักแสดงแฟนดลับป๊อป มาร์ทชื่อดัง ร่วมงาน พร้อมสไตล์สุดเก๋ ครีเอทด้วยไอเท็มจากป๊อป มาร์ทคับคั่ง อาทิ จั๋ง-วิกร บูรณภิญโญ PERSES, เน-ณรัณ วิกัยรุ่งโรจน์ PERSES, กฤติน สอสูงเนิน PERSES, นัท-มีเรีย เบนเนเดดตี้, มิ้นท์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ขนมจีน-กุลมาศ สารสาส, กรีน-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, หนิง-ปณิตา พัฒนาหิรัญ, ดาว-พิมพ์ทอง วชิราคม, น้ำชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์ ซึ่งต่างก็มาในลุคโฉบเฉี่ยวที่ไม่ยอมกัน