มหาสงกรานต์สุดสนุกจัดเต็มกลางกรุง

ถึงเดือนเมษายนเมื่อใด เมืองไทยก็จะเข้าสู่ฤดูร้อน และ “เทศกาลสงกรานต์” ประเพณีคลายร้อนของบ้านเรา ก็จะเริ่มจัดกันอย่างคึกคัก ในสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ หลายคนต่างมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวของปีใหม่ไทยครั้งนี้ บางคนก็ถือโอกาสพักผ่อน แต่ถ้าใครไม่ออกต่างจังหวัด และหาที่เที่ยวคลายร้อนในเมืองกรุง วันนี้ เซเลบออนไลน์รวบรวมมาให้เลือกกัน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

ไอคอนสยาม และเมืองสุขสยาม จัดงาน “สุขสยาม มหาสงกรานต์ มหาสนุก” คอนเซ็ปต์ “สุขสนุก ผ้าขาวม้าไทย” วันนี้-17 เม.ย. 68 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G โดยมี เอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผอ.ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. เป็นประธาน และมีบัญชา ฉันทดิลก กก.ผจก.โครงการสุขสยาม อนนต์ อัตถวิบูลย์ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ไอคอนสยาม พร้อมพันธมิตรร่วมต้อนรับ พร้อมสรงน้ำพระ ชุ่มฉ่ำกับอุโมงค์น้ำท่ามกลางแสง สี เสียง ฟังดนตรีร่วมสมัย ชมศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค พิเศษ! 14 เม.ย. เวลา 17.30 น. ชมขบวนแห่นางสงกรานต์ "ทุงสะเทวี", ชมนิทรรศการผ้าขาวม้าไทย วันนี้-30 เม.ย. ลิ้มรสอาหารไทย 4 ภาค และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าชุมชนมากมาย วันนี้-30 เม.ย. 68

ศูนย์การค้าเมกาบางนา จัดงาน “สงกรานต์ เมกามหารวย” วันนี้-15 เม.ย. 68 ในคอนเซ็ปต์ “อภิมหาแห่งความรวย รวยสุข รวยสนุก สงกรานต์นี้มารวยให้สุดที่เมกาบางนา” พบไฮไลต์ 4 โซนใหญ่ “มหารวยแลนด์มาร์ก” มุมถ่ายภาพและกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนช้างไทย, “รวยสุข” สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์, “รวยสนุก” กับเกม ดนตรี โชว์พิเศษ และ “รวยเพื่อน” โซนเล่นน้ำสุดสนุก พร้อมดาวน์โหลดภาพหน้าจอโทรศัพท์เก๋ๆ ฟรี 10 ดีไซน์ ได้ถึง 25 เม.ย. 68 ณ โซนเมน เอนทรานซ์

สยามพารากอน จัดงาน “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom” สวนดอกไม้เหนือจินตนาการ ชมดอกไม้ยักษ์ สนุกกับ Water Cannon ชุ่มฉ่ำรับสงกรานต์ที่พาร์คพารากอน และบริเวณคาสเคด พร้อมโชว์พิเศษ THE COLORS การแสดง Street Theater จากเนเธอร์แลนด์ ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้า 10-16 เม.ย. 68 ชมภาพยนตร์สารคดีหาชมยากและ Meet & Greet กับศิลปินโปรด 11-16 เม.ย. 68 ณ SCBX NEXT STAGE ชั้น 4 และนิทรรศการศิลปะ "Songkran Water & Petals" ณ Living Hall ชั้น 3 สยามพารากอน โดย Ingrid Haubrich ศิลปินชาวอาร์เจนตินา9-20 เม.ย. 68

ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ร่วมกับ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และสยามสแควร์ จัดงาน “ย่านสยามสงกรานต์สนุก” ครบทุกมิติ ทั้งเล่นน้ำ ไหว้พระ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ อินเตอร์โชว์สุดพิเศษ และประเพณีไทย

สยามเซ็นเตอร์ จัดงาน “Siam Center Summersive The Summer Playground: GELBOY Joinground” วันนี้-16 เม.ย. กับกิจกรรมพิเศษจากซีรีส์ “GELBOYS สถานะกั๊กใจ”

สยามดิสคัฟเวอรี่ ชวนสนุกไปกับ Alexander Wang ฉลองครบรอบ 20 ปีเป็นที่แรกในโลก จัดงาน Wang Water Fest และร่วมฉลองสงกรานต์ไปกับคอลเลกชัน Bodywear SS 2025 พบกับ WangSquad วันที่ 10 เม.ย. ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า และเล่นน้ำสงกรานต์ 11-16 เม.ย. 68

สยามสแควร์ จัดงาน “สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้า สาดสนุก สุดอะเมซิ่ง” 13-15 เม.ย. 68 ชมขบวนแห่สรงน้ำพระ เวทีเคลื่อนที่ครั้งแรกในสยาม! สนุกกับ 3ช่า ขบวนมนต์เสน่ห์วัฒนธรรม 4 ภาค แฟลชม็อบรำวง เพลงไทยใจกลางสยามสแควร์ โดย นิสิตจุฬาฯ และเหล่าศิลปินชื่อดังมากมาย

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนร่วมสรงน้ำพระ สมเด็จองค์ปฐม รื่นเริงเถลิงศก ในงาน “MBK Songkran Festival” 11 เม.ย. การแสดงศิลปะพื้นบ้านนานาชาติ 6 ประเทศ, 12-15 เม.ย. 68 การแสดงไทยร่วมสมัย, 12 เม.ย. ร่วมเชียร์สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Amazing Queen Songkran 2025 หาตัวแทนร่วมฉลองสมรสเท่าเทียม เพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2025

กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน “คัดไทย 2568 : Only Thailand's Best & Beyond” คัดไทย ไทยไทยใครก็ปลื้ม รับสงกรานต์ พบสุดยอดอาหาร-วัตถุดิบ สินค้าชุมชน และการแสดงเอกลักษณ์ไทย มุมโฟโต้บูธสุดเก๋ มุมสติกเกอร์บอมบ์แบบไทยๆ และกิจกรรมตกแต่งปืนฉีดน้ำ วันนี้–20 เม.ย. 68 ที่ เอ็ม ดิสทริค (เอ็มควอเทียร์, เอ็มโพเรียม และเอ็มสเฟียร์)