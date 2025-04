เครือสหพัฒน์ร่วมกับ 3 องค์กรพันธมิตร ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

ธนินธร โชควัฒนา ผอ.สำนักสื่อสารองค์กรและธรรมาภิบาล บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง (SPI ) และผอ.โครงการคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ กล่าวว่า เครือสหพัฒน์ร่วมกับ 3 องค์กรพันธมิตร “มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา, อาคารสำนักงานให้เช่า คิงบริดจ์ ทาวเวอร์, และบจก.นันทวัน (Thai Obayashi Corporation Limited)” ส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ด้วยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ “คิงบริดจ์” และเครือสหพัฒน์





***

บุญจิรา ธีระมโน ผอ.ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ร่วมกับณัฐ ครุฑสูตร ผอ.ฝ่ายกิจกรรม ททท. พนิดา สายะสนธิ ผอ.สาขาเซ็นทรัลชิดลม และชีวิน ปราชญานุพร กก.ผจก.บจก.เจเนอรัล คารด์ เซอร์วิสเซส จัดงาน THE WORLD IN ONE BITE 2025: TALK OF THE TASTE วันนี้-6 เม.ย. 68 ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเซ็นทรัลชิดลม โดยมี พงศธร โกยสมบูรณ์, พิชญา วงศ์กิตติโชติ และ เมธาวิน โอภาสเอี่ยมขจร ร่วมงาน



***

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ขนความอร่อยแบบจัดเต็มของ See’s Candies ช็อกโกแลตพรีเมียมนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ครบทุกหมวดไปบริการลูกค้าในรูปแบบ Pop-Up Cart ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลชิดลม โซน Public Market (ทางเชื่อมเซ็นทรัล เอ็มบาสซี) วันที่ 4 เม.ย.-4 มิ.ย. 68





***

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) นำโดย ดิฐวัฒน์ ธนูสุวรรณศักดิ์ ผอ.ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ เครือเฮอริเทจ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ อาทิ เครื่องดื่มน้ำนมข้าวโอ๊ต แบรนด์ ลัฟ, บลูไดมอนด์ แคลมอนด์ รวมมูลค่า 112,824 บาท ให้เหล่าอาสาสมัครกู้ภัย ณ จุดเกิดเหตุตึกถล่มเนื่องจากแผ่นดินไหว