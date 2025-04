“เอกิโอะ อัศวะประภา” แม่ชาวญี่ปุ่น “หมู อาซาว่า” อายุ 91 ปีแล้ว

ชื่นมื่นไม่น้อย ในงานที่เปรียบเสมือนเป็นการรวมญาติ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 91 ปีของ “เอกิโอะ อัศวะประภา” มารดาชาวญี่ปุ่น ของ “หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา” ดีไซเนอร์ชื่อดังของไทย เจ้าของแบรนด์อาซาว่า (ASAVA) โดยงานนี้หมูโพสต์ถึงความรู้สึกลงโซเชียลมีเดียมีใจความว่า

Happy 91th birthday to our dearest mom ,who is my rock, my soul, and my everything.

กลายเป็นงานรวมญาติประจำปีไปแล้วในหมู่ญาติๆ ที่โตมาด้วยกัน จริงๆ แม่มาจากญี่ปุ่นตัวคนเดียว แต่ก็มีป้าๆน้าๆ เหล่านี้ทุกคน ที่เปรียบเสมือนญาติที่ ดูแล เลี้ยงพวกผมมาตั้งเด็กๆ ได้มีโอกาสเจอะเจอกันก็เหมือนงานรวมญาติ สนุกสนานแบบตอนเราโตมาด้วยกัน เดี๋ยวนี้งานเรามี 4 generations ตั้งแต่รุ่นคุณแม่ อายุ 91 ไล่เรื่อยๆ ไปจน 80 70 60 50 จนถึง 3 ขวบ ผมถูกกลายเป็นสถานะ ตาต้า ไปซะแล้ว

ปีนี้ตั้งใจทำ birthday cake เป็นต้น sakura และเลือกชุดคุณแม่ให้เป็นสี cherry blossom เพราะจำได้ว่าครอบครัวเรามักบินไปโตเกียว ช่วง Cheery blossom เกือบทุกปี ครั้งสุดท้ายที่เราได้ดูซากูระกัน พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวน่าจะตอนคุณแม่อายุ 84 เลยคิดว่าท่านนะจะคิดถึงฤดู sakura บาน ดีใจที่ได้เห็นคุณแม่ยิ้มมีความสุข กับต้นซากูระ และกับเพื่อนๆที่รู้จักกันมา น่าจะต้องมี 60 กว่าปีเป็นอย่างน้อย

ขอบพระคุณป้าๆ น้าๆ ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ หลานๆ ทุกท่านมีมารวมตัวกันอย่างพร้อมเพียง นับเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็น precious memories สำหรับคุณแม่และครอบครัวของเรามากๆ ครับ รวมตัวกันใหม่ปีหน้านะครับ

#CelebOnline #หมูอาซาว่า #พลพัฒน์อัศวะประภา #ASAVA #เอกิโอะอัศวะประภา #ครบรอบ91ปี #วันเกิดแม่ #ThaiDesigner #ข่าวtiktok #ข่าวบันเทิง #เซเลบออนไลน์ #ข่าวซุบซิบ #ข่าวGossip #ข่าวไฮโซ

Cr.Polpatasava