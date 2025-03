ปลดล็อกความสนุก!? ด้วยสีสันที่บูสท์ให้มู้ดดีขึ้น

สวอท์ช (Swatch) เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ Swatch ESSENTIALS เติมสีสันให้ทุกลุค พร้อมดีเทลพิเศษทุกสไตล์การแต่งตัว ทั้งลำลองและทางการ โดยรวบรวมนาฬิกาหลากสไตล์ ตั้งแต่เรียบหรูทันสมัยไปจนถึงสุดโดดเด่น สะดุดตา ปลุกพลังความสดใสและเปลี่ยนลุคใหม่ได้ทั้งปี

มาพร้อมหน้าปัดตัวเลข 3 มิติ หรือหน้าปัดซันบรัชที่เปล่งประกายเมื่อแสงตกกระทบ เข็มนาฬิกาเรืองแสงในที่มืด ประกอบด้วยรุ่นไอคอนิก ทั้ง BIG BOLD สีสันจัดจ้าน, SKIN บางเฉียบ เรียบง่าย แต่หรูหรา ไปจนถึง BIOCERAMIC WHAT IF? วัสดุไบโอเซรามิกที่ทนทาน น้ำหนักเบา และยั่งยืน มีทั้งหมด13 เรือนคือ ESSENTIALLY BOLD, ESSENTIALLY CONFIDENT, MINTY MANGO DREAM, VERY JAZZY BERRY, SQUARELY BERRY, SQUARELY BLACKLIGHT, LILAC LIGHTNESS, SERENITY OF SAGE, JAMMY GRAPE DREAM, SWEET STRAWBERRY DREAM, ESPRESSO CHARM, PARADISO KINETIKO และ FLOWING FRESHLY