“โตโน่ & ณิชา” ร่วมส่งต่อพลังบวก ชมผลงานศิลปินเอ็กซ์ตร้าโครโมโซม

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปะ ที่มีต่อพัฒนาการของผู้ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม จึงได้จัดให้มีคลาสเรียนศิลปะฟรีที่สมาคมอย่างต่อเนื่อง จนได้เห็นแววว่าฝีมือของพวกเขาเหล่านี้ไม่ธรรมดา จึงเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการ Extra Chromosome เนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก ภายใต้แนวคิด Just like you แค่โครโมโซมหนึ่งที่เกินมา นอกนั้นไม่แตกต่าง เปิดให้ชมฟรี ที่ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณ Craft Studio Zone

พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ ให้ผู้ร่วมงานได้มารับรู้เรื่องราว แลกเปลี่ยนมุมมอง และสัมผัสศักยภาพที่เต็มไปด้วยพลังบวกของพวกเขา โดยมี สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยโตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ และณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ร่วมพูดคุย แบ่งปันมุมมอง และรณรงค์ผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม

นิทรรศการครั้งนี้ไม่เพียงนำเสนอผลงานศิลปะที่สวยงาม แต่ยังเป็นการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงมุมมองของสังคม ต่อผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมผ่านการจัดนิทรรศการศิลปะ น้องๆ ได้แสดงให้เห็นถึงทักษะ มุมมอง และความคิดสร้างสรรค์ที่เท่าเทียมกับศิลปินทั่วไป สะท้อนให้สังคมตระหนักว่าความสามารถไม่ได้ถูกกำหนดด้วยจำนวนโครโมโซม

นิทรรศการ Extra Chromosome รวบรวมผลงานภาพวาดสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบรวม 40 ชิ้น มีทั้งภาพ Portrait ภาพ Abstract รวมไปถึงภาพสิ่งของที่ถ่ายทอดผ่านมุมมองพิเศษของศิลปินเอ็กซ์ตร้าโครโมโซม น้องนายน์-รินชาติ โอวาทวรรณสกุล, น้องมอส-ธัชธรรม เกิดแก้ว และน้องวายุ ปานอินทร์