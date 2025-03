คนดังฉลอง 9 ปี Copper Beyond Buffet ชิม 2 เมนูใหม่เชฟมิชลินสตาร์

คอปเปอร์ บียอนด์ บุฟเฟต์ (Copper Beyond Buffet) แบรนด์บุฟเฟต์ระดับพรีเมียม จัดงาน “Copper 9th Anniversary : Beyond The Stars A Michelin Odyssey” ฉลอง 9 ปี จัดเต็มคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากทั่วโลก และบริการระดับไฟน์ไดนิ่ง พร้อมเชิญ เชฟไฮเคิล โจฮาริ เชฟมิชลิน 1 ดาว จากร้าน AVANT และเชฟแท็ป-ศุภสิทธิ์ ก๊กผล เชฟมิชลิน 1 ดาว จากร้าน CODA Bangkok มาร่วมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษมากกว่า 20 เมนู โดยมีเหล่าเซเลบร่วมงานคับคั่ง อาทิ สุริยน ศรีอรทัยกุล, นันทวัน แสงธรรมกิจกุล, ศศิวิมล ดารารัตนโรจน์, สวันณา-อัครพงศ์ ดาโลดม ฯลฯ ณ Copper Beyond Buffet @The Sense ปิ่นเกล้า

พจนีย์ พินิจศักดิ์กุล ประธานกรรมการบริหาร คอปเปอร์ บียอนด์ บุฟเฟต์ เล่าว่า Copper Beyond Buffet ได้รังสรรค์เมนูสุดพิเศษโดยใช้วัตถุดิบชั้นเลิศ อาทิ แคนาเดียนล็อบสเตอร์ ซี่โครงหมู หรือเนื้อออสเตรเลียนวากิว โดยเชฟมิชลินทั้งสองท่าน ได้นำมารังสรรค์ด้วยเทคนิคพิเศษ รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเสิร์ฟ ให้เป็นสไตล์ไฟน์ไดนิ่ง เพื่อสร้างประสบการณ์ทานบุฟเฟต์รูปแบบใหม่

พร้อมเปิดตัว 4 พาร์ตเนอร์ได้แก่ S-Pure แบรนด์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารเกรดพรีเมียม อันดับ 1 Foodiva บริษัทผู้นำเข้าเนื้อเกรดพรีเมียมแห่งหนึ่งของเมืองไทย Qfresh ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ภายใต้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ Hungryhub แพลตฟอร์มจองร้านอาหาร ที่ใหญ่และมีเครือข่ายมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย

อีกหนึ่งไฮไลต์คือการ Collaboration กับสองแบรนด์ดังชื่อดัง อย่าง “สก็อตรังนก” และ “ชาตรามือ” และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากดีว่าตัวแม่ของเมืองไทย “เจนนิเฟอร์ คิ้ม” และนักร้องหนุ่มมากความสามารถ “โต๋–ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร”