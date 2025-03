เบนท์ลีย์ มูลินเนอร์ รังสรรค์อัครยนตรกรรมรุ่นพิเศษ

เบนท์ลีย์ มูลินเนอร์ รังสรรค์อัครยนตรกรรมรุ่นพิเศษที่ได้รวบรวมเอาแรงบันดาลใจจากศิลปะและวัฒนธรรมจีนภายใต้แนวคิด ‘Inspired by China’ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยอัครยนตรกรรมทั้ง 8 คอลเลกชันที่แตกต่างกันได้รับการผลิตขึ้นตามข้อกำหนดเฉพาะด้านงานฝีมือจากช่างฝีมืออันเลื่องชื่อของเบนท์ลีย์เพื่อผสมผสานสีสัน ผิวสัมผัส และความงดงามในการออกแบบสำหรับตลาดในประเทศจีนโดยเฉพาะ

ทีมนักออกแบบจากเบนท์ลีย์ มูลินเนอร์ได้สร้างสรรค์อัครยนตรกรรมรุ่นพิเศษให้มีชีวิตชีวาด้วยความใส่ในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน ยกระดับทุกองค์ประกอบให้มีความประณีตบรรจง ตั้งแต่จำนวนกรงเล็บของมังกรที่ปักลายไปจนถึงทิศทางที่ปลาคาร์ปสีสันสดใสกำลังแหวกว่ายอยู่ภายในห้องโดยสาร ซึ่งทุกรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ล้วนได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง

ผลงานการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ในครั้งได้รับการรังสรรค์ในรุ่น Bentayga Extended Wheelbase (EWB), Flying Spur และ Continental GT ด้วยแรงบันดาลใจจากสัตว์ ผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียง และตราสัญลักษณ์ในวัฒนธรรมจีน

ในสมัยโบราณ ชาวจีนเชื่อกันว่าปลาคาร์ปเป็นสัตว์ที่นำความกล้าหาญและโชคลาภมาให้ และสีสันที่สดใสของปลาคาร์ปก็เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆ คน โดยสำหรับในรุ่น Bentayga EWB ที่มีพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวาง เหมาะแก่การแสดงผลงานศิลปะที่คอนทราสต์กันอย่างโดดเด่นกับพื้นผิวของหินแกรนิตบริเวณคอนโซลกลาง ซึ่งทั้งสองอย่างล้วนคล้ายคลึงกับสีและผิวสัมผัสของปลาคาร์ป สำหรับภายในห้องโดยสารที่กว้างขวาง การตกแต่งภายในด้วยเฉดสีดำ Beluga และเฉดสีส้ม Mandarin จะช่วยสร้างการผสมผสานที่โดดเด่นไม่ว่าคุณจะนั่งที่เบาะโดยสารส่วนหน้าหรือเบาะโดยสารส่วนหลัง

สำหรับการออกแบบภายในห้องโดยสารที่รวมถึงการปักและการซ้อนภาพ นักออกแบบพบว่าปลาคาร์ปต้องว่ายน้ำตามเข็มนาฬิกา เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์และความเชื่อที่สื่อถึงโชคลาภ ความสมดุล และความพากเพียร นอกจากนี้ ตัวเลขหกยังถือเป็นเลขนำโชคในความเชื่อของชาวจีน เนื่องจาก 六 ออกเสียงเหมือน 流 (liú) และเกี่ยวข้องกับความราบรื่นและความสำเร็จ ภายในห้องโดยสารจึงมีการใส่รายละเอียดของปลา 6 ตัวที่ได้รับการปัก 4 ตัวบนเบาะโดยสารแต่ละที่นั่ง และมี 2 ตัวตกแต่งบริเวณวีเนียร์

เอฟเฟกต์ 'ระลอกคลื่น' บนแผงหน้าปัดและกาบบันไดได้รับการออกแบบให้เสมือนระลอกคลื่นน้ำที่เกิดจากปลาคาร์ปขณะเคลื่อนไหว พร้อมด้วยการตกแต่งด้วยสีทองเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบอย่างตราสัญลักษณ์ด้านนอกบริเวณเสา D และแถบสีทอง ซึ่งสื่อถึงโชคลาภ ความมั่งคั่ง และความโชคดี

คอลเลกชันพิเศษได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาด ‘A Thousand Miles of Rivers and Mountains’ ของ หวัง ซีเหมิง ซึ่งวาดขึ้นขณะที่มีอายุเพียง 18 ปี "A Thousand Miles of Rivers and Mountains" คือ ภาพวาดทิวทัศน์อันโด่งดังของจีนที่วาดขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งในช่วงคริสตศักราช 960 –1276 โดยม้วนภาพขนาดใหญ่นี้มีความยาวประมาณ 11.9 เมตร (หรือ ประมาณ 39 ฟุต)

ในส่วนของภายในห้องโดยสารของรุ่น Flying Spur Azure ที่เน้นความสะดวกสบายในการเดินทาง ทีมงานได้ศึกษาเฉดสีต่างๆ และได้รับแรงบันดาลใจจากสีน้ำเงิน สีเขียว และสีทองในภาพวาด โดยมีการนำเอารูปทรงและรายละเอียดต่างๆ มาใช้ในการปักและซ้อนทับที่สามารถเห็นได้ทั่วทั้งห้องโดยสารสีน้ำเงินที่สั่งทำพิเศษ

อีกหนึ่งคอลเลกชันไฮไลท์ คือ Ru Yi สำหรับ “Ru Yi” (如意) เป็นของตกแต่งแบบดั้งเดิมของชาวจีนที่สื่อถึงโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง และความปรารถนาที่สมหวัง Ru Yi มักถูกประดิษฐ์ขึ้นในรูปทรงคฑาหรือไม้กายสิทธิ์ โดยทั่วไปจะมีส่วนหัวโค้งมนคล้ายเมฆและด้ามจับยาวตรง ส่วนหัวมักประดับด้วยงานแกะสลักที่ประณีตหรือฝังอัญมณีที่ทำจากวัสดุต่างๆ อย่างเช่น ไม้ หยก และโลหะ

คอลเลกชันสำหรับรุ่น Flying Spur มาพร้อมกับการตกแต่งด้วย 3 เฉดสี โดยทั้งหมดมีการตกแต่งอย่างประณีตที่สามารถมองเห็นได้ด้วยเส้นสายสีทองบนเบาะโดยสารที่เข้ากันกับการตกแต่งด้วยสีเงินบริเวณแผงหน้าปัดและกาบบันไดห้องโดยสาร พร้อมด้วยเส้นสายสีทองที่ตกแต่งบริเวณคอนโซลกลางที่จะเข้ากับโลโก้สีทองภายนอก

สำหรับอัครยนตรกรรม ‘Inspired by China’ อีก 3 คอลเลกชันพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทั้งสัตว์ต่างๆ อย่าง มังกร สิงโตเต้นรำ หรือแม้แต่หมีแพนด้าเริงร่า เบนท์ลีย์ มูลินเนอร์ ได้ใช้ทักษะด้านงานฝีมือในการออกแบบผลงานคอลเลกชันในแบบเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นจำนวนกรงเล็บ สีของดวงตา หรือเพียงแค่การใช้เฉดสีในการสื่อสารถึงไม้ไผ่เพื่อความเอ็กซ์คลูซีฟในแบบเฉพาะของตลาดในประเทศจีน

ผู้สนใจครอบครองรถยนต์เบนท์ลีย์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอพิเศษ โทร. 080-925-9999 หรือ 02-261-1050 LINE Official Account: @bentleybangkokaas คลิก https://lin.ee/4JOaZyE8V