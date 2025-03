มิโด เปิดตัวเรือนเวลาใหม่ล่าสุด "มัลติฟอร์ท 8 ทู คราวน์"

พร้อมให้เหล่านักสะสมและคนรักเรือนเวลาหรูได้ตื่นตาตื่นใจไปกับแบรนด์ “มิโด” (MIDO) นาฬิกาชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเครือ เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) ที่นำโดย มร.ฟรานซ์ ลินเดอร์ (Mr. Franz Linder) ประธานบริหารแบรนด์ “มิโด” (MIDO) ได้เดินทางเยือนประเทศไทยพร้อมจัดงานเปิดตัวนาฬิกาคอลเลกชั่นใหม่สุดยิ่งใหญ่กับคอลเลกชั่นที่ชื่อว่า “มัลติฟอร์ท 8 ทู คราวน์” (Multifort 8 Two Crowns) แรงบันดาลใจจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอันทันสมัย (Technology) เข้ากับรูปทรงเรขาคณิต (Geometry) เกิดเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ชื่อว่า TECHNOMEYRY ถ่ายทอดสู่เรือนเวลาดีไซน์สปอร์ตหรู พร้อมกันนี้ยังได้เผยโฉมนาฬิกาคอลเลกชั่นน่าสะสมแห่งปีกับ MIDO Novelties 2025 Preview

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้แฟนคลับแบรนด์ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ จินนี่-เอมษิกา โชติวิจิตร, นิ้ง-โศภิดา จิระไตรธาร รวมถึงนักแสดงชื่อดังที่มาร่วมถ่ายทอดสไตล์อันโดดเด่นผ่านเรือนเวลาสปอร์ตหรู อาทิ ภณ-ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์, เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย, นิ้ง-ชัญญา แม็คคลอรี่ย์, วินเนอร์-ธนทัต คูณอเนกสิน, ฮิม-เอลิชา รุ่งเรืองสิริ และอีกมากมาย

มร.ฟรานซ์ ลินเดอร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า “งานในครั้งนี้นับเป็นการเปิดตัวเรือนเวลาในคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดอย่าง มัลติฟอร์ท 8 ทู คราวน์ (Multifort 8 Two Crowns) ซึ่งนาฬิกาคอลเลกชั่นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการผสมผสานเทคโนโลยี (Technology) ของกลไกนาฬิกาที่ทันสมัย เข้ากับรูปทรงเรขาคณิต (Geometry) ที่เป็นทรงแปดเหลี่ยมน่าค้นหา เกิดเป็นคอนเซ็ปต์ TECHNOMETRY ที่ลงตัวด้วยดีไซน์ที่สวยงามมาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเลิศ โดยการเปิดตัวคอลเลกชั่นนี้เราได้เลือกมาเปิดตัวที่ประเทศไทยด้วย เพราะประเทศไทยเป็นตลาดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมิโด (MIDO) เราเล็งเห็นถึงความหลงใหลในนาฬิกาที่มีคุณภาพ ดีไซน์ และเปี่ยมไปด้วยฟังก์ชันที่ครบครัน สามารถตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักนาฬิกาได้ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของแบรนด์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นาฬิกาสวิสที่มีคุณภาพสูงและเข้าถึงง่าย ด้วยคุณสมบัติที่ทนทาน และดีไซน์เหนือกาลเวลา นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเผยโฉมเรือนเวลาคอลเลกชั่นอันน่าสะสมประจำปี 2025 อีกด้วย”

สำหรับเรือนเวลาคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดอย่าง “มัลติฟอร์ท 8 ทู คราวน์” (Multifort 8 Two Crowns) นับเป็นสุดยอดนวัตกรรมในดีไซน์สปอร์ตเรียบหรูจาก “มิโด” (MIDO) ที่ได้ถ่ายทอดผ่านตัวเรือนและสายนาฬิกาสแตนเลสสตีล มีขนาดหน้าปัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. โดดเด่นด้วยกรอบตัวเรือนรูปทรงเรขาคณิตแปดเหลี่ยม พร้อมฟังก์ชันที่ไม่เหมือนใคร ด้วยขอบด้านในแบบหมุนได้จากการทำงานของเม็ดมะยมในตำแหน่ง 2 นาฬิกา ซึ่งเม็ดมะยม (Crowns) ของรุ่นนี้ถูกออกแบบเป็นทรงแปดเหลี่ยมที่เคลือบด้วย PVD สีดำเข้ม โดยมีทั้งหมด 2 ตำแหน่งด้วยกัน โดยในตำแหน่ง 2 นาฬิกาใช้ตั้งขอบหน้าปัดด้านในที่หมุนได้สำหรับใช้นับเวลาถอยหลัง และตำแหน่ง 4 นาฬิกา สำหรับตั้งเวลาและขึ้นลาน โดยหน้าปัดเรือนไฮไลท์จะมาในในโทนสีดำด้านสุดเท่ พร้อมการตกแต่งหน้าปัดด้วยลายเส้นแนวนอนที่ถูกออกแบบมาอย่างละเอียดสวยงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจยามสะท้อนแสง โดยตำแหน่งบอกเวลาถูกดีไซน์แบบทรงกลมและแบบสี่เหลี่ยมคางหมูที่สลักลงไป ช่วยสร้างมิติหน้าปัดได้อย่างสวยงาม พร้อมกันนี้บริเวณตำแหน่ง 3 นาฬิกาถูกแทนที่ด้วยช่องหน้าต่างแสดงวันที่ (Date) นอกจากนี้ทั้งหมุดบอกเวลา ตัวเลข ตัวอักษร และเข็มนาฬิกาที่แสดงอยู่บนหน้าปัดถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวตัดกับพื้นหลังสีเข้มได้อย่างสวยงาม พร้อมเคลือบด้วยสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวา (Super-luminova®) เพื่อช่วยอ่านเวลาในยามค่ำคืนหรือบริเวณแสงน้อย ในส่วนของขอบตัวเรือนด้านในที่สามารถหมุนได้นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกาสำหรับนักดำน้ำเพื่อใช้จับเวลาแบบนับถอยหลังได้อย่างปลอดภัย โดยกระจกหน้าปัดผลิตจากคริสตัลแซฟไฟร์ที่มีการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนทั้งสองด้านเพื่อการอ่านเวลาได้อย่างชัดเจนในบริเวณที่มีแสงแดดจัด ด้านตัวเรือนขัดเงาสะท้อนแสงแมทช์ลงตัวกับกรอบหน้าปัดรูปทรงแปดเหลี่ยม ทำให้คอลเลกชั่น “มัลติฟอร์ท เอท ทู คราวน์” (Multifort 8 Two Crowns) มีความแตกต่างและโดดเด่น นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นกลไกการทำงานของตัวเรือนผ่านฝาหลังแบบโปร่งใสที่กำลังขับเคลื่อนด้วยกลไกอัตโนมัติคาลิเบอร์ 72 (Caliber 72) ซึ่งสามารถสำรองพลังงานได้สูงสุดถึง 72 ชั่วโมง และขึ้นชื่อในเรื่องของความบาง พร้อมบาลานซ์สปริงผลิตจากนิวาครอง (Nivachron™) ช่วยเสริมความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและสนามแม่เหล็กได้เป็นอย่างดี และความสามารถในการกันน้ำลึกได้ถึง 10 บาร์ หรือ 100 เมตร

นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับตัวเรือน 2 ดีไซน์ย่อย ได้แก่ ตัวเรือนและสายสแตนเลสสตีลพร้อมเม็ดมะยมทรงเหลี่ยม 2 ตำแหน่ง และการตกแต่งหน้าปัดในโทนสีเทาสุดเท่ และตัวเรือนสแตนเลสสตีลหน้าปัดสีน้ำเงินด้านที่มีเม็ดมะยมทรงเหลี่ยมเคลือบ PVD สีน้ำเงิน มาพร้อมกับสายนาฬิกายางลวดลายปั๊มนูนในโทนสีเดียวกัน ที่ยังคงสไตล์การดีไซน์กรอบหน้าปัดในรูปทรงเรขาคณิต (Geometry) ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี (Technology) ที่ล้ำสมัย สู่นาฬิกาดีไซน์สปอร์ตที่พร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสและเติมเต็มลุคในทุกโอกาส

พร้อมกันนี้ทาง “มิโด” (MIDO) ยังได้อวดโฉมคอลเลกชั่นเรือนเวลาอันน่าสะสมประจำปี 2025 กับ MIDO Novelties Preview 2025 ให้ทุกท่านได้รับชมพร้อมกัน

ด้านเหล่าเซเลบริตี้ที่ภายในงานต่างร่วมเผยเคล็ดลับการเลือกนาฬิกาเรือนโปรดเพื่อเติมเต็มลุคให้ดูดีในทุกโอกาส เริ่มจากสาวสาวสังคม จินนี่-เอมษิกา โชติวิจิตร เผยว่า “สำหรับการเลือกนาฬิกาเพื่อเติมเต็มลุค เราจะมองหาแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ มีความคุ้มค่าที่จะลงทุน เพราะนาฬิกาแต่ละเรือนที่เราเลือกก็จะอยู่กับเราไปอีกนาน นอกจากความคุ้มค่าแล้วเราก็จะเลือกจากดีไซน์ที่เหมาะกับสไตล์ของเรา ดีไซน์ต้องมีความเรียบหรู สวมใส่ได้ในทุกโอกาสและเข้ากับทุกลุค อย่างเรือนที่ใส่วันนี้ก็ด้วยความที่เป็นสแตนเลสสตีล เราสามารถแมทช์ได้ทั้งกับลุคที่เป็นทางการหรือใส่ในวันสบายๆ เพื่อให้การแต่งตัวคอมพลีทมากยิ่งขึ้น”

ถัดมาที่สาวสวยมากความสามารถ นิ้ง-โศภิดา จิระไตรธาร เล่าว่า “ส่วนตัวเราเป็นคนชอบแต่งตัวสไตล์เรียบโก้ เวลาเลือกนาฬิกาก็เลือกจากดีไซน์ที่เรียบหรู ไม่ตะโกนจนเกินไป เหมือนเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มลุคให้ดูภูมิฐานและสร้างความมั่นใจให้เราได้ เพราะเวลาที่ต้องออกงานสำคัญ นาฬิกาที่มีความคลาสสิกและประณีตจะช่วยเสริมบุคลิกให้ดูสง่างามยิ่งขึ้น อย่างเรือนที่ใส่มาวันนี้ เป็นดีไซน์ที่มีความเรียบหรูแต่ขณะเดียวกันก็มีความโมเดิร์นด้วยกรอบตัวเรือนรูปทรงเรขาคณิตแปดเหลี่ยม และด้วยหน้าปัดสีเทาที่ทำให้ลุคดูน่าค้นหามากยิ่งขึ้น”

ปิดท้ายที่นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง ภณ-ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ เผยว่า “เวลาเลือกนาฬิกาสักเรือน นอกจากดีไซน์คลาสสิกโมเดิร์นที่ชอบแล้ว เราจะให้ความสำคัญกับเรื่องฟังก์ชั่นด้วยเช่นกัน เพราะเป็นคนชอบออกกำลังกายและทำกิจกรรมกลางแจ้ง ดังนั้นนาฬิกาที่ใส่ต้องมีความแข็งแรงทนทาน มีฟังก์ชั่นที่ช่วยซัพพอร์ตการกิจกรรมอย่างการจับเวลา อย่างเรือนนี้ของมิโดจะมีเม็ดมะยม 2 ตำแหน่งตรงตำแหน่ง 2 นาฬิกาซึ่งสามารถใช้ในการจับเวลาได้ และตำแหน่ง 4 นาฬิกา ใช้สำหรับตั้งเวลาและขึ้นลาน ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ทำให้ใช้งานง่ายขึ้น ส่วนดีไซน์ก็มีความคลาสสิกและดูเท่ได้ด้วยหน้าปัดเป็นทรงแปดเหลี่ยมที่ดูทันสมัยและใส่ได้ในหลายโอกาส”

เตรียมพบกับเรือนเวลาหรูคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า(Multifort 8 Two Crowns) จากแบรนด์ ”มิโด” (MIDO) นาฬิกาคุณภาพมาตรฐานตามแบบฉบับ Swiss made ได้ที่เคาน์เตอร์ “มิโด” (MIDO) เซ็นทรัล, โรบินสัน, เดอะมอลล์ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ MIDO Official Store ใน Shopee และ Lazada และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่เว็บไซต์ www.midowatches.com Facebook: Mido Watches และ LINE Official Account: @midothailand หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 02-610-0200