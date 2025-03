สวยเข้าตา ‘ลีน่า ลลินา ชูเอ็ทท์’ เป็นพรีเซนเตอร์สกินแคร์จากสวิสเซอร์แลนด์

เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยของ DERMAFORA (เดอร์มาฟอรา) แบรนด์สกินแคร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยจัดขึ้นที่ The Garden of Dinsor Palace ภายใต้คอนเซปต์ Discovering New Power, WHERE SCIENCE MEETS NATURE ค้นพบขุมพลังใหม่ เพื่อผิวสุขภาพดี ผสานพลังระหว่างวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ เพื่อการดูแลผิวที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยน พัฒนาโดยเภสัชกรชาวสวิสมานานนับศตวรรษ

ภายในงาน นอกจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างเป็นทางการ ยังเป็นการเปิดตัวนักแสดงสาว ‘ลีน่า ลลินา ชูเอ็ทท์’ ในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ DERMAFORA ประเทศไทย พร้อมบอกเล่าประสบการณ์ดูแลผิวสุขภาพดีกับทางแบรนด์ และได้รับเกียรติจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายสกินแคร์มากมายมาร่วมงาน

ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ DERMAFORA มี 4 จุดเด่นสำคัญ ได้แก่ น้ำจากเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ผ่านการกำจัดแร่ธาตุด้วยกระบวนการออสโมซิส เพื่อให้ความบริสุทธิ์สูงสุดตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม โดยทางแบรนด์เลือกใช้ส่วนผสมจากการวิจัย Demo-cosmetic ที่ทันสมัย และ ได้รับการพิสูจน์ในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย เช่น กรดไฮยาลูโรนิก ไนอะซินาไมด์ สารอัลลันโทอิน วิตามินซี และ วิตามินอี ผสานเข้ากับสารสกัดจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมพัฒนาสูตรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญและเภสัชกร ออกมาเป็นสูตรที่เหมาะและอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว เพื่อการดูแลผิวอย่างล้ำลึกและมีประสิทธิภาพ

หลังจากนี้แบรนด์ DERMAFORA ยังเตรียมขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ในอนาคตเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยจะมีการเปิดตัว 3 คอลเลกชันใหม่ที่ครอบคลุมปัญหาผิวที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย Oily and Blemished Skin, Instant Radiance Skin และ Body Care เรียกว่าตอบโจทย์ทุกสภาพผิวภายใต้คอนเซปต์ "WHERE SCIENCE MEETS NATURE"