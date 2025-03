“เนตรดาว วัฒนะสิมากร” ปักหมุดความแซ่บนัวกลางเอกมัย

ดี้-สุธาชล วัฒนะสิมากร และมี่ เนตรดาว เจ้าของร้านส้มตำนัว ร้านอาหารอีสานชื่อดังจากสยามสแควร์ รสชาติอีสานแท้ๆ จากอุดรธานี ได้เปิดตัวสาขาใหม่ล่าสุดรูปแบบ Stand Alone ที่ซอยเอกมัย 6 คอนเซ็ปต์ Day to Night, Always Somtam! โดยมีคนดังร่วมแสดงความยินดี นำโดย แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์, โดนัท–มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ตาม จำนงค์อาษา, ไอซ์-อมีนา กูล, โอ่ง-กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์, หมู-จุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล, ออม-นวดี โมกขะเวส ฯลฯ

พร้อมบรรยากาศสุดชิคนั่งแฮงก์เอาต์ได้ทั้งวันยันดึก นอกเหนือจากเมนูซิกเนเจอร์ที่คุ้นเคย อาทิ ไก่ตะกร้า ตำมั่ว และผัดขนมจีน ทางร้านยังได้สร้างสรรค์เมนูพิเศษสไตล์อีสานแท้ๆ สำหรับสาขานี้ อาทิ จังโก้กระทะร้อน (หมู/เนื้อริบอาย) คอหมูย่าง/เนื้อริบอายราดแจ่วกระทะร้อน กุ้งฝอยทอด หมกหมูหม้อดิน และอีกมากมาย ผสานเครื่องดื่มโดยมิกโซโลจิสต์มากฝีมือ นำแรงบันดาลใจจากสุราพื้นบ้านของอีสาน มาสร้างสรรค์ค็อกเทลสุดพิเศษ ทั้งยังคัดสรรวัตถุดิบเด่นๆ ผัก ผลไม้ สมุนไพรกลิ่นหอม หรือเครื่องเทศรสเผ็ดร้อน มาผสมอย่างลงตัว

สำหรับรูปแบบใหม่ของสาขานี้ เป็นการยกระดับอาหารอีสาน พร้อมสร้าง Personal Branding ไปอีกขั้นของอาหารอีสานพื้นบ้านเดิมๆ โดยเพิ่มความพิเศษมากมาย ทั้งเมนูพิเศษ ดนตรีสด การตกแต่งร้านสไตล์ Tropical เข้ากับมนต์เสน่ห์แห่ง Tiki Culture โดยเลือกใช้สีสันจากธรรมชาติ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ เนรมิตให้กลายเป็นโอเอซิสเขตร้อนใจกลางเมือง พร้อมมุมพิเศษสำหรับ Pet parents อีกด้วย