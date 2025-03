อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ร่วมเปิดงาน Siam Center the Summer Trendsetter 2025

เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผช.กก.ผจก.ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมด้วย อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. และกฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา บก.บห.Mint Magazine Thailand เปิดงาน Siam Center the Summer Trendsetter 2025 ณ สยามเซ็นเตอร์ โดยมี สรญา วัฒนเจียมวงษ์, ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, พงศภัค อุดมโภชน์, ฐาปนา จงกลรัตนาภรณ์ และนภัทร โอสายไทย ร่วมงาน





วัฒนชัย วินิจจะกูล ผช.ผอ.สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และ ชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ฟู้ดแพชชั่น จัดกิจกรรม “GON THE MAGIC BOOK” กับภารกิจผจญภัยในโลกของหนังสือผ่านเรื่องราว 'บาร์บีกอนกับภารกิจตามหาไฟศักดิ์สิทธิ์' ที่ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ วันนี้-23 มี.ค. นี้ ฟรี!



ดร.ดวงวรรณ บุนนาค กก.บห.เดอะโซล รีสอร์ต สระบุรี จัดโปรแกรม Mindfulness ครั้งที่ 2 ปรับสมดุลแห่งชีวิตและจิตใจ ฝึกสติและสมาธิ โดยมีนักธุรกิจและคนดังร่วมโปรแกรม อาทิ ล้วนชาย ว่องวานิช, อรศศิพัชร์ ศิริวรรณพร, อนรรฆวี ชูรัตน์ โบวี่ อัฐมา





เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ร่วมกับ บ้านและสวน PETS จัดงาน PET PARQ PLAY DAY VOL.2 ที่ เดอะ ปาร์ค โดยมี กิจกรรม Sound Healing with Furry Friends by FOREO หนึ่งในไฮไลต์ที่ให้ผู้หญิงทุกคนได้สัมผัสศาสตร์บำบัดผ่านเสียง ด้วยคลื่นความถี่ที่ช่วยคืนสมดุลให้ร่างกายและจิตใจ รวมถึงสัตว์เลี้ยง และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย