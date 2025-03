“กัลเดอร์มา” ชวนคนดังฉลองความสำเร็จ

“กัลเดอร์มา” (Galderma) จัดงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Partnership Recognition for Value Partnership Customers” คอนเซ็ปต์ TOGETHER, SHAPING THE NEXT AESTHETIC POSSIBILITIES ฉลองความสำเร็จของพันธมิตรคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีเหล่าคนดังร่วมงาน อาทิ อาเล็ก ธีรเดช, เคน ภูภูมิ, มาช่า วัฒนพานิช, แมท ภีรนีย์, บี น้ำทิพย์, อ้วน เด่นคุณ, ติช่า กันติชา, ชิน ชินวุฒ, เฟย์ พรปวีณ์, ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, แบงค์ อนุสิทธิ และน้ำตาล ชลิตา ซึ่งมี ภก. พิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผอ.แฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจความงามประเทศไทย บจก.กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ ยังมีแพทย์ด้านผิวหนัง ความงาม และการปรับรูปหน้า รวมถึงตัวแทนพันธมิตรคลินิกเสริมความงามชั้นนำทั่วประเทศไทย ร่วมงานคับคั่งโดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือ การมอบรางวัลให้แก่แพทย์ด้านความงามและพันธมิตรคลินิกชั้นนำ