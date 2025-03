เมลิสซ่าอวดโฉมรองเท้าหรู ประดับคริสตัลสวารอฟสกี้

เมลิสซ่า(melissa) แบรนด์รองเท้ารักษ์โลกจากบราซิล ภายใต้การบริหารของ ยัสปาล กรุ๊ป ในประเทศไทย จัดอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 'melissa On The Way' เปิดตัวคอลเลกชันสปริง-ซัมเมอร์ 2025 ต้อนรับฤดูกาลใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน นำโดย แซมมี่-ดลลชา ภูวิจารย์ เคาวเวลล์ และ พิมฐา-ฐานิดา มานะเลิศเรืองกุล ร่วมถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของคอลเลกชัน พร้อมด้วยเหล่าแฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมชมรองเท้ามากมาย

ไฮไลต์ของงานคือ 'melissa Possession Crystals' รองเท้ารุ่นไอคอนิกที่ได้รับการยกระดับความหรูหราขึ้นอีกขั้น ด้วยการประดับคริสตัลสวารอฟสกี้ (Swarovski) สุดพิเศษลงบนดีไซน์คลาสสิกของ melissa Possession สะท้อนความเปล่งประกายทุกย่างก้าว มี 2 สีได้แก่ สีใส และสีดำ นอกจากนี้ ยังมีรองเท้ารุ่นอื่นๆ ที่ปรับโฉมใหม่ในสองสไตล์อันโดดเด่น ได้แก่ 'New Femme' ถ่ายทอดความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจ อ่อนโยน แต่แฝงความเท่ ผ่านดีไซน์เรียบโก้และทันสมัย และ 'Coquette' สื่อถึงเสน่ห์เย้ายวนที่ผสานความอ่อนหวาน เซ็กซี่ และลึกลับ ดึงดูดทุกสายตาด้วยดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์