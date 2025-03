10 สาวคาริสม่ามาเต็ม!! ผู้เข้าประกวดรอบสุดท้าย The Newbie by Ninestar Studios ก่อนประกาศผลเมษานี้

จากความสำเร็จของซี่รี่ส์สุดฮิต “Blank The Series เติมคำว่า “รัก” ลงในช่องว่าง” วันนี้ค่าย NineStar Studios พร้อมแล้วที่จะเปิดรับเฟ้นหา The Newbie ศิลปินหน้าใหม่ ที่มีความสามารถเฉพาะตัวผ่านรายการ The Newbie by NineStar Studios รายการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ เด็กรุ่นใหม่ได้มาค้นหาศักยภาพ โอกาส และเส้นทางในวงการบันเทิง

สำหรับรายการ The Newbie by NineStar Studios เกิดขึ้นจากทางค่าย NineStar Studios ต้องการเฟ้นหาดาวดวงใหม่ที่จะส่องแสงในวงการแซฟฟิก (Sapphic) ที่มีความสามารถรอบด้านมาร่วมงานกับทาง NineStar Studios จึงได้เปิดตัวรายการ The Newbie ขึ้นมา โดยรวบรวมคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจมาออดิชั่นและทำกิจกรรมร่วมกันในบ้าน The Newbie เพื่อเรียนรู้การแสดง การร้อง การเต้น โดยผู้ชนะจะได้ร่วมงานกับ NineStar Studios และเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็คใหญ่ของค่าย NineStar Studios ในปี 2568 นี้

การออดิชั่นเป็นไปอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปลายปี 2567 จากสาวๆ ทั่วประเทศกว่า 1,800 คนเหลือ 50 คน เข้าสู่รอบไฟนอล 10 คน และจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศ 3 คนเท่านั้นที่จะเป็น The Newbie ดาวดวงใหม่ของ NineStar Studios ซึ่งจะประกาศผลในเดือนเมษายนนี้ โดยทุกคนผ่านการเฟ้นหาจากกรรมการผู้ทรงเกียรติมากความสามารถทั้ง 3 ท่าน อย่าง คุณโจโจ้-ทิชากร ภูเขาทอง ผู้กำกับซีรี่ส์และมิวสิควีดีโอชื่อดัง, คุณแนนซี่-ดารินา บุญชู นักแสดงมากประสบการณ์ และคุณวันวัน-ศิริพรรณ วงษ์สวรรค์ ประธานกรรมการผู้บริหาร เจ้าของ NineStar Studios

คุณวันวัน-ศิริพรรณ กล่าวว่า “ค่ายกำลังจะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้กับวงการแซฟฟิกหลายเรื่อง และต้องการศิลปินหน้าใหม่มาร่วมงานกันในระยะยาว จึงจัดรายการนี้ขึ้นมา รายการนี้จะไม่ตัดสินในระยะสั้นเหมือนการออดิชั่นทั่วไป แต่เรามีระยะเวลาเพื่อให้เห็นพัฒนาการของน้องๆ ที่เข้าร่วมรายการ โดยคาดหวังว่าจะได้สร้างดาวดวงใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถ โดยผู้ชนะทั้ง 3 ท่านจะได้ร่วมงานกับโปรเจ็คที่กำลังจะเกิดขึ้นล่าสุดของค่าย NineStar Studios ที่กำลังจะเปิดตัวภายในปี 2568 นี้ ซึ่งยังเป็นโปรเจ็คลับ แต่น่าจะได้เห็นกันเร็วๆ นี้ค่ะ”

โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นตัดสินจาก Skill จำเป็นต่างๆ เมื่อต้องก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในหลายด้าน และสิ่งสำคัญคือการมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง มีความพยายาม ความมุ่งมั่น รวมถึงความเป็นตัวเอง

ด้าน “โยโกะ-อาภัสรา เลิศประเสริฐ” นักแสดงและนักร้องชาวไทย สังกัด NineStar Studios ในฐานะรุ่นพี่คนสำคัญ ได้ฝากกำลังใจถึง The Newbie ที่กำลังจะเป็นดาวดวงใหม่ในวงการ ว่า “ก่อนอื่นเลยโยต้องขอแสดงความยินดีกับ 10 คนสุดท้ายด้วยนะคะ เก่งมากเลย โยคิดว่าทุกคนล้วนมีจุดมุ่งหมาย คือทำตามความฝัน และโยเชื่อว่าทุกคนจะทำเต็มที่ โยพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน หวังว่าจะได้จับมือกันสร้างผลงานดีๆ และพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กันนะคะคนเก่งทุกคน”

สำหรับ 10 สาวที่เข้าสู่รอบไฟนอล ได้แก่

1. กฤติยา โชคดีพาณิชย์ (เกรซ) ig : krit_grace

2. ณัฏฐนิช ศรีสำรวล (นุ่ม) ig : nattanit_

3. สโรชา สิทธิพล (สโร) ig:sarosaroly

4. ชนิดาภา สมมิตรธนกุล (ไนล์) ig : yooxnile

5. ชุติมณฑ์ ปานปลอด (พีม) ig: peamacottaa

6. ธีริศรา พันธุ์วิชาติกุล (เกรซ) ig: graceishappie

7. ธีรพร พัชณี (โฟร์วิล) ig: ffourwheelll

8. ณัฐนพิน สุนทรจิรกาล (ไอเดีย) ig: iideapinnz

9. อัปสราไลลา เพชรพลอยชมภู (ฮอลลี่) ig : hollyholland.d

10. พิมพ์ลภัทร สุขรวีโรจน์: (เกรซ) ig : grace.hhuang

ร่วมส่งกำลังใจ รวมถึงติดตามความสามารถและพัฒนาการของน้องๆ ทั้ง 10 คน ก่อนจะถึงการตัดสินรอบไฟนอลในวันที่ 5 เมษายนนี้ ได้ทุกคืนวันเสาร์เวลา 19.00 น. ทางรายการ The Newbie by Ninestar Studios ช่อง YouTube Official :: @NineStarStudiosTH