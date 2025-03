เชฟเอียน จับมือ เชฟมิชลิน รังสรรค์อาหารจานพิเศษใน Four Hands Dinner

ร้านอาหารคำหอม โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ เปิดศักราชอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการเปิดตัวซีรีส์ 2025 Edition of Four Hands Culinary Journey ประเดิมครั้งแรกของปีนี้ด้วยการนำเชฟระดับมิชลินสตาร์ เชฟ Charles Coulombeau บินลัดฟ้าจากประเทศฝรั่งเศส มาร่วมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษกับเชฟเอียน กิตติชัย ที่ทุกจานจะหลอมรวมทั้งศาสตร์และศิลป์ ของอาหารฝรั่งเศสและตำรับไทยเข้าไว้ด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์มื้ออาหารที่ไม่รู้ลืม

เชฟ Charles Coulombeau เป็นที่โจษขานด้านอาหารฝรั่งเศสร่วมสมัย ที่ได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่น เจ้าของร้านอาหาร La Maison dans le Parc โดยครั้งนี้เชฟจะนำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่สอดผสานกับอาหารไทยสี่ภาคของร้านคำหอมอย่างลงตัว เชฟ Charles Coulombeau ได้รับรางวัลอันทรงกียรติการันตีมากมาย อาทิ Taittinger International Culinary Prize และ Gault & Millau ซึ่งรับประกันรสสัมผัสในทุกๆจานให้เป็นมื้ออาหารที่น่าจดจำ

Four Hands Dinner ครั้งนี้ เชฟ Charles Coulombeau จะร่วมรังสรรค์อาหารร่วมกับ เชฟเอียน กิตติชัย จากร้านอาหารคำหอม และเป็นหนึ่งในเชฟระดับแถวหน้าของวงการอาหารเมืองไทย กับเมนูพิเศษที่เน้นวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียม ที่เฟ้นหาจากภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยและฝรั่งเศส ในแบบ 7 คอร์ส และ 9 คอร์ส

เมนูไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด ได้แก่

Langoustine Mosaic กับมะพร้าวราชบุรี เมนูซิกเนเจอร์ของเชฟ Coulombeau ที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์

ปลาหมึกอ่าวไทยกับกระเจี๊ยบแดง โดยเชฟ Ian

ปลาเก๋าอันดามันกับตาลโตนดเพชรบุรี โดยเชฟ Ian

นกพิราบกับกล้วยตากตากสิน โดยเชฟ Coulombeau

FOUR HANDS DINNER : Chef Charles Coulombeau x Chef Ian Kittichai เป็นการเปิดตัวซีรีส์ Four Hands Culinary Journey ของร้านอาหารคำหอม ซึ่งจะมีตลอดทั้งปี 2568 และที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบ ขอแนะนำให้สำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยในวันพฤหัสบดีที่ 13 – วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2568 นี้ ให้บริการเวลา 18.30 น.- 22.00น. เมนู 7 คอร์ส ราคา 5,200++ บาท ต่อท่าน และ 9 คอร์ส ราคา 5,800++ บาท ต่อท่าน (*มีตัวเลือกไวน์แพริ่งสุดพิเศษ) สมาชิก Accor Plus รับส่วนลดค่าอาหาร 20%, สมาชิก ALL Accor Live Limitless รับคะแนนสะสม Dining Rewards Points