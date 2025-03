คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ ร่วมงานสังสรรค์ วปรอ รุ่น 366

พล.อ.อ.อำพล อินทรไทยวงศ์ ประธานคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 366 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์อวยพรวันคล้ายวันเกิดเพื่อนร่วมรุ่นพร้อมคู่สมรส โดยมี พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข, พล.ท.ประสงค์ ปานเจริญ, บัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์, คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ และ วันนิวัติ ศรีไกรวิน มาร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์





กชปภัทร บุญเทียมทัด ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับ เดชา ธรรมชัยพิเนต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงาน “BAAC SPECIAL DAY : The Way We Are” สัมผัสประสบการณ์ #แกลมเกษตร ชมสินค้านวัตกรรมและคุณภาพสูงจากเกษตรกรไทย และกิจกรรมพิเศษมากมายภายในงาน โดยมี พรพรหม เหล่ากิจไพศาล, เกตแก้ว พูนวงศ์, อติรุจ กิตติพัฒนะ และ ตะวัน วิหครัตน์ ร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์





สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย นำโดย ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ นายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในวงการเทนนิส จับมืออดีตทีมชาติไทย “ดนัย อุดมโชค” เปิด “Stat Tennis Clinic 2025” เผยเคล็ดลับและเทคนิคการเล่นเทนนิสแบบมืออาชีพ ให้สมาชิกสมาคมฯ ได้เรียนรู้เทคนิคสุดว้าว! เพื่อเป็นนักกีฬาแบบมืออาชีพ ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. วันที่ 17 มี.ค.นี้ ที่คริสตัล สปอร์ต เอกมัย-รามอินทรา

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ กล่าวว่า “เราเห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของนักกีฬาเทนนิสทุกคน จึงร่วมกับคุณดนัย ทำ Tennis Clinic ขึ้นมา เพื่อซัพพอร์ตในการเสริมทักษะ เทคนิคการเล่นคู่ (Double Techniques) เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน การเล่นกีฬาเทนนิส นอกจากจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าแล้ว ยังได้ฝึกสมาธิ ฝึกการวางแผน สร้างทีมเวิร์ค รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมาโดยตลอด”