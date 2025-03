โฉมใหม่! โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี สนุกกับทุกโมเมนต์ในวันดีๆ

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เผยโฉมใหม่ของสาขาราชบุรี ภายใต้แนวคิด “Have a Slice Day : แฮปปี้ทุก Slice แห่งความสุข กับทุกโมเมนต์วันดีๆ” มุ่งสู่การเป็น Center of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในชุมชน ยกทัพร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 700 แบรนด์ กับการออกแบบที่ทันสมัย และพลิกโฉมพื้นที่ให้ตรงใจทุกไลฟ์สไตล์ วันนี้-30 เม.ย. 68

กับการบริหารที่เน้น 3 หัวใจหลักคือ “ลูกค้า-คู่ค้า-สังคม” ซึ่งเป็นการยกระดับทั้ง Ecosystem ให้แข็งแกร่งมาโดยตลอด การพลิกโฉมครั้งนี้จึงมาพร้อม 3 กลยุทธ์หลัก ที่จะยกระดับศูนย์การค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ได้แก่

(1) Brand New Brands การผนึกกำลังกับแบรนด์พันธมิตรในเครือต่างๆ เช่น Robinson Department Store, Tops, Supersports, B2S, Power Buy เป็นต้น รวมทั้งสรรหาร้านค้าใหม่ๆ ที่อินเทรนด์ พร้อมเปิดโอกาสให้แบรนด์ที่เป็นกระแสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

(2) Strong Local, Strong Community ร่วมเป็นพันธมิตรช่วยส่งเสริม และผลักดันธุรกิจท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จ โดยร่วมมือเชิงพัฒนากับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ หอการค้าจังหวัด พันธมิตรทางการค้า ผู้ประกอบการรายใหญ่ เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่กันอย่างยั่งยืน

(3) Total Solutions for Partners โซลูชันเพื่อคู่ค้าและสตาร์ทอัพทุกราย ด้วยการยกระดับการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

ส่วนการออกแบบภายใน ใช้แนวคิดการเริ่มต้นวันใหม่ พร้อมเติมพลังให้กับชีวิต โดยผสานความสวยงามของธรรมชาติ ท้องฟ้า แสงแดด สายลม ดอกไม้ และความทันสมัยเข้าด้วยกัน มีเอกลักษณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันไปทุกชั้น

พร้อมเตรียมแคมเปญสุดพิเศษภายใต้ธีม “Fun Slices of Life – ชีวิตสนุก สุขทุกเจนฯ” มารีเฟรชความสดชื่น กับ New look สุด FUN และขาชอปพลาดไม่ได้! กับโปรโมชันสุดพิเศษและสิทธิพิเศษมากมาย