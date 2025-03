แกะเมคอัพลุคของ Tang Wei ในงานแฟชั่นโชว์ Burberry AW25

Tang Wei นักแสดงชื่อดังระดับโลก และเจ้าของผลงานรางวัลมากมาย ได้เข้าร่วมชมงานแสดงคอลเล็กชัน Burberry AW25 เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ในฐานะ Burberry Beauty Brand Ambassador เธอปรากฏตัวด้วยลุคแฟชั่น AW25 ของ Burberry และเติมเต็มลุคให้พิเศษขึ้นไปอีกขั้นด้วยเมคอัพจาก Burberry สร้างสรรค์ลุคที่เรียบหรูและเป็นธรรมชาติตามแบบฉบับของ Burberry ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เพื่อเฉลิมฉลองผลงานล่าสุดของ Daniel Lee ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Burberry ที่นำเสนอแฟชั่นระดับตำนานจากอังกฤษอย่างโดดเด่ดและมีสไตล์ ซึ่ง Tang Wei ได้ปรากฏตัวภายในงานอย่างเฉิดฉายด้วยลุคเมคอัพซึ่งเน้นผิวที่เรียบเนียนไร้ที่ติ โดยเริ่มต้นด้วย Beyond Radiance Primer จาก Burberry Beauty สำหรับงานผิว เธอเลือกใช้ Beyond Wear Perfecting Concealer และรองพื้นสุดไอคอนิก Burberry Beyond Wear Foundation ในสี 30 Light Neutral พร้อมเซ็ตเมคอัพให้ติดทนนานด้วย Beyond Wear Setting and Refining Powder สี Fair ทำให้งานผิวของเธอ ปกปิด ติดทน แต่ยังให้สัมผัสที่บางเบา มอบความเรียบเนียนตลอดค่ำคืน

นอกจากนี้ เธอได้เติมเสน่ห์ให้ริมฝีปากด้วยความฉ่ำวาวและอวบอิ่มจาก Brit Shine Lipstick สี 604 Heritage Honey และแต่งแต้มดวงตาด้วย Burberry Eye Quad สี Iconic Honey ก่อนปิดท้ายลุคด้วยกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์จาก Burberry Goddess Eau de Parfum

เมื่อไม่นานมานี้ Tang Wei ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ Beyond Wear ของ Burberry Beauty แคมเปญล่าสุดที่ได้ถ่ายทอดเสน่ห์ของชนบทอังกฤษไปพร้อม ๆ กับ Tang Wei ที่แสดงให้เห็นถึงความสง่างาม และความมั่นใจไม่ว่าจะพบเจอกับสภาพแวดล้อมแบบไหน คุณสมบัติของ Beyond Wear Foundation ที่มาพร้อม Trench Protect Technology™ จะช่วยปกป้องผิวของเธอจากทุกสภาพอากาศ* พร้อมให้สัมผัสที่เบาสบายในทุกสถานการณ์

เทคโนโลยีเลื่องชื่อจาก Burberry Beauty อย่าง Trench Protect ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผ้ากาบาร์ดีน เนื้อผ้าที่ปฏิวัติวงการแฟชั่น ต้นกำเนิดของ Trench Coat อันเป็นผลงานสุดโด่งดังของ Thomas Burberry เช่นเดียวกับคุณสมบัติของเมคอัพในไลน์ผลิตภัณฑ์ Beyond Wear ที่ทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันผิวที่ให้ความบางเบา ไม่อึดอัด ทำให้คุณมั่นใจได้ยิ่งกว่าเคย