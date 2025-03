“หน่อย บุษกร” โชว์หน้าเป๊ะสวยสมวัย เปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ความงามจากญี่ปุ่น

Menard (เมนนาร์ด) แบรนด์ความงามจากญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 65 ปี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Menard Authent Liquid ในงาน Seeking True Beauty งานสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สะท้อนถึงแนวคิดของการค้นหาความงามที่แท้จริง ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ผสานเข้ากับศาสตร์ความงามดั้งเดิมจากญี่ปุ่น ด้วยแนวคิด "ความงามที่เปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอก" (Discover Your Beauty Potential) โดยมี กันตวรรณ์ โวธท์ ผู้อำนวยการ บริษัท ลักซ์ซิคอน บิวเต้ จำกัด ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และแขกรับเชิญพิเศษ หน่อย บุษกร วงศ์พัวพันธ์ นักแสดงและผู้จัดชื่อดังมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดูแลผิวในแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่ที่ผสานศาสตร์ดั้งเดิม พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ Anti-aging and Stem Cell function for beautiful skin” โดยโจอี้ ณัชพล กิตติชัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Stem Cell จาก Soma Health Clinic โดยมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ และเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยร่วมงานอย่างคับคั่ง

ซึ่งภายในงาน Seeking True Beauty นอกจากผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของเนื้อลิควิดอันเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังพาทุกคนสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขขณะดูแลผิว ดื่มด่ำกับความหอมลึกล้ำสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ดุจหญิงสาวงามสง่า จากกลิ่นหอมของช่อดอกไม้ธรรมชาติที่ผสานระหว่างดอกกุหลาบ 2 ชนิดที่มีราคาแพงและล้ำค่าที่สุดในโลก ได้แก่ “กุหลาบบัลแกเรีย”และ “กุหลาบเดอไม” (Bulgarian Rose and Rose de Mai) และน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติคุณภาพสูงแห่งวัฒนธรรมราชสำนักฝรั่งเศสอย่าง ดอกส้ม, ไวโอเล็ตและน้ำมันเมล็ดแอมเบรตต์พร้อมร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “Anti-aging and Stem Cell function for beautiful skin” นำโดยคุณโจอี้ ณัชพล กิตติชัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Stem Cell จาก Soma Health Clinic ที่มาเผยแนวคิดล่าสุดของการชะลอวัยด้วยนวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิด พร้อมด้วยคุณหน่อย บุษกร วงศ์พัวพันธ์ นักแสดงและผู้จัดมากความสามารถ ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์การบำรุงผิวในสไตล์ดั้งเดิมจากญี่ปุ่น สู่ความงามที่แท้จริง และความประทับใจถึงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง