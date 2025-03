ยูบิลลี่ ไดมอนด์ จับมือ ป๊อปมาร์ท ดีไซน์อาร์ตทอยประดับเพชร

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ (Jubilee Diamond) ร่วมมือกับ POP MART แบรนด์ Art toy ระดับโลก เปิดตัวคอลเลกชันเครื่องประดับเพชรแท้ครั้งแรกของโลก ในงาน "Jubilee x Sweet Bean - I Want A Hug” นับเป็นครั้งแรกที่ผสมผสานการออกแบบเครื่องประดับระดับ High Jewelry กับดีไซน์อาร์ตทอยสุดน่ารัก ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Sweet Bean จาก POP MART

อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ กล่าวว่า “คอลเลกชันนี้ตอบโจทย์กลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนตัวตนและมีมูลค่าเพิ่มในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายตลาดไปยังลูกค้ารุ่นใหม่ทั้งในและต่างประเทศ และสามารถเชื่อมโยงกับโลกแฟชั่นและศิลปะระดับโลกได้อย่างลงตัว

คอลเลกชันนี้ Sweet Bean จะมาพร้อมกับ ‘Mini Sweet Bean' ตัวจิ๋ว สื่อถึงการโอบกอดตัวเองในทุกช่วงเวลาที่เรารู้สึกต้องการกำลังใจ เหมาะกับสายฮีลใจ โดยจะทยอยเปิดตัวคาแรกเตอร์ Sweet Bean ในหลากหลายอารมณ์ โดยมีคอนเซ็ปต์คือ การทำเครื่องประดับที่สามารถปลอบประโลม และมอบอ้อมกอดฟีลกู๊ดกับผู้ที่สวมใส่ได้เสมอ เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใส่และเครื่องประดับ ในคอนเซ็ปต์ I want a Hug สะท้อนโมเมนต์ต่างๆ ของชีวิต คอลเลกชันนี้เลือกที่จะสื่อความหมายใน 4 โมเมนต์คือ When I’m Sad, When I’m Ambitious, When I Try to Be Good และ Sweet Bean I Want A Hug”

ภายในงานยังได้พบกับ “Ling” ศิลปินผู้สร้างสรรค์ Sweet Bean - I Want A Hug Series ที่มาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษนี้ พร้อมการจัดแสดงผลงานและไฮไลต์ของคอลเลกชันใหม่ และ Special Guest อย่าง เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทริเซีย อาร์มสตรอง นักแสดงจากซีรีส์ชื่อดัง "ทฤษฎีสีชมพู" ที่มาร่วมพูดคุยในงานนี้อีกด้วย