คู่จิ้นสุดฮอต “โทมัส&ก้องภพ” แชร์วิธีดูแลผิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

เดอะเฟสช็อป (THE FACE SHOP) แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำจากเกาหลี เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า THE FACE SHOP “Alltimate” เวชสำอางที่เน้นส่วนผสมที่มีความอ่อนโยนต่อผิว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ในราคาที่จับต้องง่าย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด Clean Beauty ช่วยปกป้องดูแลผิวและตอบสนองในทุกสภาพผิว ทั้งยังช่วยกระชับรูขุมขน ปรับผิวให้เรียบเนียน ให้ความชุ่มชื้น เสริมความแข็งแรงให้กับผิว ลดเลือนริ้วรอย และปรับโทนสีผิวให้กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีเหล่าเซเลบและบิวตี้บล็อกเกอร์ ต่างมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างคับคั่ง

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดงาน “Experience the Ultimate in Skincare at the exclusive launch” โดยมี “โทมัส ธีร์ทัศน์” และ “ก้อง ก้องภพ” แบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ “Alltimate” มาร่วมแชร์สูตรสุด exclusive ในการดูแลผิวอย่างอ่อนโยนตามแบบฉบับ Alltimate อีกด้วย