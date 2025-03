เดอะ ปาร์ค จัดกิจกรรม PET PARQ PLAY DAY VOL.2

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ร่วมกับ บ้านและสวน PETS จัดกิจกรรม PET PARQ PLAY DAY VOL.2ชวนคุณและสัตว์เลี้ยงได้รีชาร์จพลัง ผ่อนคลายทั้งกายและใจ ฉลองวันสตรีสากล 8-9 มี.ค. 68 ผ่านกิจกรรม Pet Wellness & Therapy, Pet Massage by Aiyara, Prep Food 101 by Storge , Pet Fashion Show, Pet Talk, Pet PARQ Studio และPet Sketch ที่ The PARQ Life ชั้น 3 (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2)





คิง เพาเวอร์ จัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ MEET & GREET กับ “น้องเนย” วันที่ 5 มี.ค. 68 เวลา 17.00 น. ที่ คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก ชั้น 1 โซน PARADE โครงการ ONE BANGKOK พิเศษ! 1,000 ท่านแรก ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมวันงาน รับฟรี! ซองที่ระลึกน้องเนยลายพิเศษ และคูปองส่วนลดที่ร้าน KING POWER BUTTERBEAR ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมลุ้น! เป็นผู้โชคดี 50 ท่าน ที่จะได้รับถุงผ้าสุดพิเศษกับมือน้องเนยภายในงาน



อนันต์ ตันติปัญญาคุณ กก.ผจก. และนพดล พลายระหาญ ผช.กก.ผจก.ฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ผนึกกำลัง รองเท้า Heavy และลูกค้า มอบเงินสมทบทุนและรองเท้าแก่น้องๆ ที่อยู่ในการดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในแคมเปญ “Robinson 45th Anniversary แจกใหญ่ เซอร์ไพรส์เยอะ” รวม 550,660 บาท โดยมี อภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมฯ เป็นผู้รับมอบ, ประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฎ, ศิริพร หนูนวล, สุธิดา ศรีมงคล, กุลจิรา โฉมไสว และศิริศักดิ์ ปรีชาชาญ ร่วมพิธี ณ โรบินสัน พระราม 9