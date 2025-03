กลิ่นหอมของผิวเปลือกส้ม “ARAMARA” จากคอลเลกชันซิกเนเจอร์ของแบรนด์ “CULTI MILANO”

CULTI MILANO (คูลติ มิลาโน) แบรนด์เครื่องหอมดีไซน์เอกลักษณ์จากประเทศอิตาลี เผยคอลเลกชัน “CULTI MILANO ARAMARA”(คูลติมิลาโน อะรามาร่า) คอลเลกชันกลิ่นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ที่มอบกลิ่นหอมหวานของผิวเปลือกส้มอันได้แรงบันดาลใจมาจากการคิดค้นสูตรขนมหวานที่ใช้ผิวเปลือกส้มเป็นส่วนประกอบ โดยเชฟปาติสเซอรีชั้นสูง ในแคว้นซิซิลีประเทศอิตาลีรังสรรค์ออกมาเป็นน้ำหอมกลิ่นขนม (Gourmand Fragrance) ที่โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมหวานเย้ายวน

กลิ่น ARAMARA (อะรามาร่า) เปิดท็อปโน้ตด้วยกลิ่นหอมของผิวเปลือกส้มที่ให้ความรู้สึกนุ่มลึกและหนักแน่น ผสานกับกลิ่นมะกรูด และกระวาน พร้อมปิดท้ายด้วยกลิ่นหอมของไม้จันทน์หอม ชวนให้หลงใหล ทั้งยังมอบความสดชื่นด้วยกลิ่นหอมของซิตรัสอย่างเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ชวนให้นึกถึงชนบทในวันแสงแดดจ้า อบอวลไปด้วยกลิ่นของผลไม้ที่แผ่ซ่านระหว่างความขมและความหวานราวกับขนม เปรียบกับบางช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์ นอกจากกลิ่นอันโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ CULTI MILANO ยังได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน พร้อมดีไซน์สุดหรูในแบบอิตาเลียนที่มีความเรียบง่าย สามารถเข้ากับทุกพื้นที่ได้อย่างลงตัว

สำหรับคอลเลกชัน “CULTI MILANO ARAMARA 2025” มีให้คนรักเครื่องหอมได้สัมผัสหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ดิฟฟิวเซอร์, สเปรย์ปรับอากาศ, ถุงหอมติดรถยนต์ รวมถึงไลน์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว อย่าง Hand & Body Cream และ Hand & Body Soap อีกด้วย

พบกับ “CULTI MILANO ARAMARA” และผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจากแบรนด์ CULTI MILANO ได้แล้ววันนี้ที่สาขา คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก, คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ชั้น 2 และ Shop in Shop สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ ฝั่งอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ และสาขาคิง เพาเวอร์ มหานคร รวมถึงช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ที่ เว็บไซต์ คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ (https://www.kingpower.com/th), เว็บไซต์ FIRSTER BY KING POWER (https://www.firster.com) และแอปพลิเคชัน FIRSTER BY KING POWER