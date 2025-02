ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธานจัดงาน “สุขภาพดี มีความสุข” ครั้งที่ 5

ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นประธานจัดงาน “สุขภาพดี มีความสุข” ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ IFB ฟอเรสท์ปาร์ค ถ.หทัยราษฎร์ เขตคลองสามวา โดยมี วรพงษ์ ไทยมีสุข รอง ผอ.เขตคลองสามวา กล่าวต้อนรับ, ภพ เอครพานิช รองเลขาธิการศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน



***

เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผช.กก.ผจก.ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ และ สเตซี ตัน - Marketing Manager, New Balance Malaysia เปิดงาน New Balance JD 740 exclusive launch event ฉลองการเปิดตัวสีใหม่ของ New Balance 740 จำหน่ายเฉพาะที่ JD Sports ซึ่ง New Balance ได้ร่วมกับศิลปินระดับโลก 3 ท่าน การเปิดตัวครั้งนี้มี ซูฟิน เอิง, เฮอนานโด ทานิโก, อังคณา ศรีพนมธร, อรปรียา จุฑากาญจน์ และเพ็ญพรรณ เอี่ยมศรีพงศ์ ร่วมงาน ณ สยามเซ็นเตอร์



***

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เคอี กรุ๊ป จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 2 ปี “คริสตัล สปอร์ต” สนามเทนนิสในร่มมาตรฐาน ITF (International Tennis Federation) แห่งแรกของประเทศไทย ที่เน้นย้ำถึงความเป็นสนามคุณภาพระดับโลก ตอบโจทย์นักเทนนิสทุกระดับ โดยมี ภราดร ศรีชาพันธุ์, ร.ต.อ.หญิง แทมมารีน ธนสุกาญจน์ และผกายพรรณ ศิริกุลชยานนท์ ร่วมงาน ณ สนามเทนนิสในร่มคริสตัล สปอร์ต เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา



***

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมกับ บริษัท พรีเมี่ยมโกลด์ เยาวราช จำกัด โดย พศินพัชร์ ชัยธวัชสกุล ผู้จัดการฝ่ายแบรนด์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบ “ตั๋วหนังทองคำ” รอบสุดท้ายของปี 2567 จากแคมเปญ “Big Campaign Big Bonus” สมาชิก SF+ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุกที่นั่ง ลุ้นรับทองคำฟรีทุกเดือนตลอดปี ให้แก่สมาชิก SF+ ผู้โชคดีจากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567

สำหรับสมาชิก SF+ ที่พลาดรางวัลในปีที่ผ่านมา ยัง สามารถรับสิทธิ์ลุ้นทองคำครั้งใหม่ ในแคมเปญ “ตั๋วหนังทองคำ ปี 2” ลุ้นรับ “จี้ป๊อปคอร์นทองคำ” และรางวัลใหญ่ “ตั๋วหนังทองคำ” ตลอดปี 2568 เพียงเป็นสมาชิก SF+ (สมัครฟรี) และซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com และ ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติหน้าสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ธันวาคม 2568 ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com และโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านโซเชียลมีเดีย SF Cinema หรือ #SFcinema