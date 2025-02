รีสอร์ทแวร์สำหรับวันหยุดชวนฝัน แรงบันดาลใจจากซีรีส์ The White Lotus

ด้วยกลิ่นอายของความหรูหรา ความสวยงามและความสดใสของแสงแดดของรีสอร์ท H&M ได้นำเสนอคอลเลกชันเสื้อผ้าสำหรับคุณผู้หญิงมาใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ต้นฉบับของ HBO® เรื่อง The White Lotus โดยร่วมมือกับ Alex Bovaird นักออกแบบเครื่องแต่งกายจากซีรี่ส์ The White Lotus และค่ายภาพยนต์อย่าง Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ในงานเปิดตัวมีดาราดังอย่าง มิว ศุภศิษฏ์, แจน พลอยชมพู Ambassador of H&M Thailand และเบญจมินทร์ เบรเซียร์ สวมใส่ชุดจากคอลเลกชันให้ชมก่อนใคร คอลเลกชันนี้วางจำหน่ายแล้วที่ร้าน H&M สาขาสยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลภูเก็ต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รีสอร์ทคอลเลกชันนี้ประกอบด้วยแฟชั่นไอเทม 25 ชิ้น ที่เต็มไปด้วยสีสันสดใส ลวดลายที่โดดเด่น และโครงสร้างที่หรูหรา โดยได้รังสรรค์คอลเลกชันเสื้อผ้าสำหรับวันหยุดที่ดึงดูดใจโดยได้รับแรงบันดาลใจจากของตัวละครในซีซันนี้ ไอเทมที่สะดุดตานี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถสวมใส่ได้หลายแบบและปรับเปลี่ยนได้ทั้งในวันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายข้างสระว่ายน้ำและในค่ำคืนที่สร้างความประทับใจ

สีสันของคอลเลกชันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความมีชีวิตชีวา เป็นเหมือนกับคำสัญญาที่จะทำให้คุณมีแต่ช่วงเวลาที่ดี และโครงสร้างของชุดนั้นมีความหรูหรา รังสรรค์ด้วยผ้านุ่มบางและโปร่งแสงที่ประดับด้วยระบายที่พลิ้วไหวในลมฤดูร้อน ลายถักโครเชต์และลายดอกไม้เปิดโล่ง รวมถึงลายดอกบัวโรแมนติกและช้างเล่นสนุก ทำให้รู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสถานที่และความรู้สึกหลุดพ้นแบบภาพยนตร์ที่การเดินทางเท่านั้นที่สามารถสร้างได้

คอลเลกชันนี้นำเสนอไอเทมทุกช่วงเวลาและทุกอารมณ์ ตั้งแต่ชุดเดรสตุ๊กตา ที่ได้รับอิทธิพลจากแฟชั่นยุค 60s ชุดผ้าถักโครเชต์สไตล์โบโฮ ชุดลูกไม้ตัวสั้นสุดน่ารัก ไปจนถึงชุดเดรสยาวโรแมนติกและชุดคลุม ชุดยาวสีเบอร์กันดีคอสูงที่มีระบายพลิ้วไหวที่แสดงถึงความหรูหราของคอลเลกชันนี้ รวมถึงชุดคาฟทานสีส้มพิมพ์ลายที่มีระบายและชุดเดรสสีดำ-ขาวที่มีดีเทลแบบคล้องคอ มีชายกระโปรงบาน ชุดเหล่านี้ดึงดูดความสนใจไม่แพ้ชุดที่โชว์ผิว เช่น ชุดราตรียาวพลิ้วไหวที่มีส่วนตัดและชุดว่ายน้ำที่ดูเรียบหรูที่มีคอวี

แอกเซสซอรี่ก็ช่วยเพิ่มความรู้สึกของการไปเที่ยววันหยุด หมวกสานและกระเป๋าโท้ท รวมถึงสร้อยคอที่ทำจากลูกปัดสีทองและเปลือกหอยที่ดูเหมือนของที่ระลึกท้องถิ่น ในขณะที่แว่นกันแดดและรองเท้าแตะก็ช่วยเสริมลุคสำหรับฤดูร้อนได้อย่างดี