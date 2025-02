Coach แต่งตั้ง นนน กรภัทร์ ในฐานะ Friend of Coach

Coach (โค้ช) ประกาศแต่งตั้ง นนน กรภัทร์ นักแสดงและนักร้องชาวไทย ในฐานะ Friend of Coach ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนนนจะเข้าร่วมในแคมเปญ ของ Coach ทั่วทั้งภูมิภาค และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ผ่านการเล่าเรื่องที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนความเป็นตัวเองอย่างแท้จริง

นนน กรภัทร์ เป็นศิลปินมากความสามารถทั้งด้านการแสดงและดนตรี นอกจากนี้ นนนยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Coach มาตลอด โดยได้เข้าร่วมงานสำคัญต่าง ๆ ของแบรนด์

ด้วยความสามารถที่โดดเด่นจึงสามารถสะท้อนวิสัยทัศน์ "Courage to Be Real" ของ Coach ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยความกล้าที่จะค้นหาตัวตนและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มีความมั่นใจในการเป็นตัวเอง โดยบุคลิกที่มีพลังและความสามารถในการสื่อสารกับ Gen Z และ young millennials ของนนน สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณของการแสดงออกถึงตัวตน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักในแคมเปญ Courage to Be Real ของ Coach ได้เป็นอย่างดี

นนน กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เป็น Friend of Coach แบรนด์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเป็นตัวเองเสมอและตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันเรื่องราวของผมกับ Coach ในโอกาสต่อๆ ไป”