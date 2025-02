“พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน” กำลังเห่อหลานสาว!

ก็อย่างว่านะ “หมออ้อม-พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน” ภรรยาของ “นิด-เศรษฐา ทวีสิน” อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้หลานคนแรกของครอบครัวจึงเห่อเป็นธรรมดา ก็แหม... “น้องเซียนนา” น่ารักน่าเอ็นดูขนาดนี้ จะมีย่าคนไหนไม่รักหลาน ซึ่งน้องเซียนนาที่ว่าเป็นลูกสาวของ “แน้บ-วรัตม์ ทวีสิน” ลูกชายคนกลาง ที่เกิดกับ “แคสซี่” ภรรยาชาวต่างชาติ โดยหมออ้อมโพสต์ข้อความตอนหนึ่งว่า Bye Bye Baby Sienna. See you soon in New York ka

#CelebOnline #พักตร์พิไลทวีสิน #หลานอดีตนายก #หมออ้อม #น้องเซียนนา #เศรษฐาทวีสิน #นายกรัฐมนตรี #วรัตม์ทวีสิน #แสนสิริ #ตระกูลทวีสิน #ข่าวtiktok #ข่าวบันเทิง #เซเลบออนไลน์ #ข่าวซุบซิบ #ข่าวGossip #ข่าวไฮโซ

Cr.Pakpilait