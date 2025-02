Burberry Her กลับมาพร้อมกลิ่นใหม่ที่เข้มข้น หอมหวาน และลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Burberry Beauty อัพเดทไลน์น้ำหอม Burberry Her น้ำหอมยอดฮิตตลอดกาล ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่โปรดปรานของสาว ๆ วันนี้ Burberry Her กลับมาพร้อมน้ำหอมกลิ่นใหม่ที่เข้มข้น หอมหวาน และลึกซึ้งยิ่งกว่าเคย กับ Burberry Her Eau de Parfum Intense

Her Eau de Parfum Intense มอบความสดใสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์อันหอมหวานและกลิ่นอายตามแบบฉบับผู้ดีอังกฤษ น้ำหอมกลิ่นนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อหญิงสาวที่ใช้ชีวิตเต็มที่ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความกล้าหาญ มั่นใจ และมีอิสระในแบบของตัวเอง กลิ่นหอมที่เข้มข้นนี้จะช่วยสะท้อนถึงบุคลิกและตัวตนของเธอให้ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม

Her Eau de Parfum Intense คือสมาชิกใหม่ในครอบครัว Burberry Her ที่เพิ่มความเข้มข้นให้กับกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยกลิ่นแนวฟรุตตี้จากสตอร์เบอร์รี่ป่า ดอกส้ม และผสมผสานความกลมกล่อมด้วยกลิ่นจากไม้แอมเบอร์

นอกจากนี้ดีไซน์ของ Her Eau de Parfum Intense ยังมาพร้อมกับขวดสีชมพูเนื้อแมตต์ที่สะท้อนถึงความลึกซึ้งและความสง่างามของน้ำหอมขวดนี้

Top notes: สตอร์เบอร์รี่ป่า (Wild strawberry)

Heart notes: ดอกส้ม (Orange Blossom accord)

Base notes: ไม้แอมเบอร์ (Ambery wood)

เพื่อเฉลิมฉลองกลิ่มหอมอันทรงพลังและมีชีวิตชีวาของHer Eau de Parfum Intense ในแคมเปญนี้ ยังคงได้รับความร่วมมือกับนางแบบชาวอังกฤษ ฟราน ซัมเมอร์ (Fran Summers) ผ่านผลงานการถ่ายภาพของ มาริโอ ซอร์เรนติ (Mario Sorrenti) โดยการบอกเล่าเรื่องราวของฟรานที่เปรียบดั่งจิตวิญญาณที่กล้าหาญและเต็มเปี่ยมไปด้วยอิสระ ที่ได้ก้าวไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่ ด้วยการโอบอุ้มพลัง ความมั่นใจ และตัวตนของเธอเอาไว้ พร้อมที่จะยืนหยัดเป็นตัวแทนให้กับหญิงสาวของBurberryที่ถูกปลดปล่อยด้วยความอิสระเสรี