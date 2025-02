ผู้ว่าฯ ททท. “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” สวีทสามีล่องเรือ “ทิพยานจิต” เที่ยวเชียงใหม่

หลังๆ มานี้ “กลาง-ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. มักจะสวีทสามี

“ลิต-เชาวลิต เพชร์สินธพชัย” ออกสื่ออยู่บ่อยๆ ซึ่งสามียังไม่สลัดทิ้งคราบหนุ่มหล่อระดับพระเอกดัง ขนาดปัจจุบันยังหล่อสมาร์ตอยู่เลย ล่าสุด เดินทางไปร่วมงานที่เชียงใหม่ก็ควงคู่สามี พร้อมด้วยลูกสาว “น้องข้าวหอม” ที่สวยหวานรูปหน้าได้พ่อมาเต็มๆ และได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมว่า...

Must Try ค่ะ เชียงใหม่ตอนนี้คึกคัก ริมแม่น้ำปิง กลับมามีชีวิตชีวา และตอนนี้ ชวนเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่สุดอลังการ กับทิพยานจิต ของ Anatara เรือล่องปิงลำใหม่สุดตระการตา ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่สุดของภาคเหนือประเทศไทย จากการรังสรรค์ไอเดียของ ท่าน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติผู้สร้างสรรค์ “วัดร่องขุ่น” ประดิษฐ์ศิลปะลอยน้ำแห่งล้านนาเพื่อมอบประสบการณ์ล่องเรือชม 2 ฝั่งแม่น้ำ พร้อมทานอาหารสุดพิเศษระดับมิชลินสตาร์ ด้วยค่ะ ถือเป็นอีก Grand Moment in Amazing Thailand เลยค่ะ

#CelebOnline #ฐาปนีย์เกียรติไพบูลย์ #ผู้ว่าททท #เชาวลิตเพชร์สินธพชัย #น้องข้าวหอม #เที่ยวเชียงใหม่ #สามีหล่อ #สวีทสามี #ททท #ตระกูลเกียรติไพบูลย์ #ทิพยานจิต #ข่าวซุบซิบ #ไฮโซ

Cr.Iamthapanee