ปิกนิกสุดฟินกับ Dogkery เต็มอิ่มพลังใจทั้งคุณและสัตว์เลี้ยง

เปิดประสบการณ์ปิกนิกรูปแบบใหม่ ที่ผสานความสุขและสุขภาพให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ท่ามกลางบรรยากาศกลางสวน กับ งาน "Dogkery Picnic in Pet PARQ" ที่ เดอะ ปาร์ค ร่วมกับ Dogkery จัดกิจกรรมสนุกๆ มากมายสำหรับคนรักสัตว์และครอบครัวสัตว์เลี้ยง ที่ตอบโจทย์ทั้งสาย Wellness ที่ตอบรับแนวคิด Life Well Balanced รีเฟรชพลังใจ และพบปะเพื่อนใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกัน

งานนี้อบอวลไปด้วยความสุข ของกิจกรรมสุดพิเศษ อย่าง Time to Bake ที่ให้เจ้าของได้ลองทำพายโฮมเมดเพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง ไปพร้อมๆ กับเรียนรู้เรื่องโภชนาการและการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภท เสริมสุขภาพให้แข็งแรงจากภายใน อีกทั้งกิจกรรม Time to Train แชร์เทคนิคการดูแลและฝึกสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นมิตร กับศูนย์ฝึกสุนัขไชยภักดิ์ สร้างพฤติกรรมที่ดี และการสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงให้เข้าใจกันมากขึ้น ปิดท้ายด้วย Time to Chill เพลิดเพลินกับช่วงเวลาคุณภาพกับเพื่อนรักสี่ขา และคอมมูนิตีที่มาอัปเลเวลพลังใจ ส่งต่อพลังงานบวกให้กันและกัน