อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ร่วมเปิด “มหานคร สกายเวิร์ส”

อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ผช.ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, มาร์ค เบกาสาท กก.ผจก.คิง เพาเวอร์ มหานคร ร่วมเป็นประธานเปิด “มหานคร สกายเวิร์ส” พื้นที่จัดงานแสดงสวนสัตว์แห่งจินตนาการ (Thailand’s First Immersive Art Zoo) แห่งแรกของไทย ธีม “มหานคร โอเอซิส” พร้อมมอบเงินสนับสนุน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ โดยมี อรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

ศิริสุภา อาจสัญจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด แห่งอาณาจักร นีโอ คอร์ปอเรท แม่ทัพแบรนด์ ดีนี่ (D-nee) เตรียมเปิดตัว แดน วรเวช และแพทตี้ อังศุมาลิน และลูกแฝด เป็นพรีเซ็นเตอร์ครอบครัว พร้อมชวนครอบครัวคนดังมาร่วมฉลอง วันที่ 18 ก.พ.นี้ เวลา 13.30 น. ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

อุทยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมกับ Ambassador World Magazine ปางช้างแม่แตง สมาคมสหพันธ์ช้างไทย Mission Innovation Co., Ltd. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย จัดงาน Elephants Odyssey Thailand พบกับการเสวนาเรื่อง ช้าง จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ประธานที่ปรึกษามูลนิธิช้างไทย พร้อมจัดฉายภาพยนตร์สารคดี 2 เรื่อง The Elephant Queen (Kenya) และ CHANG (Thailand) กิจกรรมวาดภาพช้างในโครงการช้างล้านตัว การนำเสนอผลงาน AI Art on Elephants ในวันที่ 23 ก.พ. 68 เวลา 13.00–19.00 น. ณ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ฟรี! ลงทะเบียนผ่านแอปฯ MyTK หรือ TK Park : Thailand Knowledge Park (รับจำนวนจำกัด)