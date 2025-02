คนดังแฟนพันธุ์แท้ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ชวนเช็คอิน “ICONIC YOU” เดสทิเนชั่นที่ผสาน “ยนตรกรรม” และ “เสียงดนตรี” ไว้ด้วยกัน

บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ตัวแทนนำเข้า จัดจำหน่าย และ ประกอบรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ แห่งแรกในประเทศไทย ร่วมกับ BURMESTER® แบรนด์เครื่องเสียงไฮเอนด์ระดับตำนานจาก ประเทศเยอรมนี จัดงาน ICONIC YOU – A HARMONY OF CAR & MUSIC ณ One Bangkok ค่ำคืนสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ผสานยนตรกรรมและเสียงดนตรีเข้าไว้ด้วยการมอบประสบการณ์เหนือระดับแก่ผู้หลงใหลความหรูหราและนวัตกรรม นำเสนอ Mercedes-Benz 3 รุ่นใหม่

โดยความพิเศษตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2568 งาน “ICONIC YOU” – A HARMONY OF CAR & MUSIC ได้เตรียมความหลากหลายของกิจกรรมสุดพิเศษรอทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีสดและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นจากศิลปินชั้นนำในวงการ ตามวันและเวลาดังนี้

• BOWKYLION: Love & Lyrics วันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 68 เวลา: 18.00-19.00 น.

• Pause & Thee: A Love to Remember วันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 68 เวลา: 18.00-19.00 น.

งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ปภณ วิริยะพันธุ์ ประธานบริหารบริษัท ธนบุรีพานิช และ ชวัตร ตรังอดิศัยกุล ผู้บริหาร Burmester Audio-system Germany ร่วมบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโปรเจกต์สุดพิเศษ “Iconic You” และการสร้างสรรค์เรื่องราวความเป็นไอคอนิกของตนเองไปกับ เมอร์เซเดส-เบนซ์ และ นวัตกรรมล้ำสมัยของระบบเครื่องเสียงไฮเอนด์ระดับตำนานจากเยอรมนี Burmester® เพลิดเพลินกับบทเพลงเหนือกาลเวลาของเบโธเฟนที่บรรเลงผ่านระบบเสียงสุดวิจิตรจาก Burmester® พร้อมการแสดงไวโอลินโดย เป้ VIETRIO และ DJ เคนนี่ มอบความบันเทิงให้ค่ำคืนนี้สมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้ยังเชิญชวนสัมผัสรสชาติเมนูคาเวียร์สุดพิเศษที่รังสรรค์โดย เชฟแทน-ภากร โกสิยพงษ์ จาก ร้าน G.O.A.T ระดับ Michelin Star พร้อมด้วยเซเลบริตี้รับเชิญมากมาย อาทิ จารุเดช บุญญสิทธิ์, เมลนีย์ อยู่วิทยา, ชิณณะเวช สว่างวิบูลย์พงศ์, หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา, ปัทมวดี เสนาณรงค์, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, ณชา จึงกานต์กุล, นาขวัญ รายนานนท์, ณิชชา บุณยากร, ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล, ฐิติพงศ์ ล้อประเสริฐ และ วิมลลักษณ์ นิลวิไลภร ร่วมงานด้วย

และอีกหนึ่งความพิเศษของงานกับการเติมเต็มประสบการณ์พิเศษให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ด้วยคอฟฟี่เลานจ์ระดับพรีเมียม กับการร่วมงานกับ MARS Coffee ร้านกาแฟชื่อดังจากเชียงใหม่ที่โดดเด่นเรื่องรสชาติอันกลมกล่อมและความพิถีพิถันในการคัดสรรเมล็ดกาแฟชั้นเลิศ โดย MARS ได้รังสรรค์เมนูกาแฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงเครื่องดื่มซิกเนเจอร์อย่าง Orange Planet เมนูที่สะท้อนเรื่องราวความสดชื่นของผลไม้รสเปรี้ยวในท้องถิ่นอย่าง ส้มคาลามันซี ทานคู่กับ Hazelnut Chocolate Mousse เมนูขนมหวานที่รังสรรค์โดยเชฟมืออาชีพจากสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ (Le Cordon Bleu) โดยการจับคู่ระหว่างรสชาติของกาแฟกับบรรยากาศที่เข้ากันอย่างลงตัวครั้งนี้ มีให้ทุกคนสัมผัสเฉพาะในงาน “Iconic You” เท่านั้น

“ICONIC YOU” จัดอยู่ที่ One Bangkok ผู้สนใจร่วมชมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่าน LINE OA: @beiconicyou โดยแต่ละกิจกรรมจะเป็นการสุ่มผู้โชคดี จำกัดสิทธิ์ที่ 60 ท่านต่อกิจกรรม