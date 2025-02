ฉลองครบรอบ 20 ปี ! ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท มาในธีม “The Most Magical Party of All”

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท (“HKDL”) เตรียมจัดฉลองครบรอบ 20 ปี ช่วงซัมเมอร์นี้ พาทุกท่านไปสนุกกับงาน The Most Magical Party of All...มหัศจรรย์ปาร์ตี้สุดยิ่งใหญ่เพื่อสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษตลอดทั้งปี โดยผองเพื่อนรักจากดิสนีย์ที่มาในลุคเครื่องแต่งกายใหม่ล่าสุดแสนประทับใจ เตรียมจัดปาร์ตี้จัดเต็มความมหัศจรรย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน! สนุกไปกับความมหัศจรรย์ของดิสนีย์ ตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดทั้งปี ในงานฉลองใต้ฟ้าประดับดาวที่บนท้องฟ้าและทั้งพื้นที่สวนสนุกจะพร่างพรายด้วยความระยิบระยับจับตาด้วยปาร์ตี้ไวบ์ ไม่ว่าจะเป็นดินแดนในธีมต่างๆ เวทีการแสดง หรือทุก ๆ มุมที่คุณเดินผ่าน ในงานปาร์ตี้สุดมหัศจรรย์ที่จะจัดขึ้นเฉพาะที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นี้เท่านั้น!

ผู้เข้าชมจะได้รับการต้อนรับจากมิกกี้และผองเพื่อน ดัฟฟี่และผองเพื่อน รวมถึงเจ้าหญิงดิสนีย์ในการแสดงใหม่บริเวณหน้าปราสาทเฉพาะช่วงครบรอบนี้เท่านั้น! การแสดงช่วงกลางวันชุดนี้จะพาผองเพื่อนดิสนีย์มาร่วมปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยพลังและความสนุกสนานหน้าปราสาท Castle of Magical Dreams (คาสเซิล ออฟ เมจิคอล ดรีมส์) ที่งดงาม

เติมเต็มความสนุกให้กับผู้ชมด้วยจังหวะดนตรีที่เร้าใจ การเต้นที่เต็มไปด้วยพลัง และการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ เตรียมรับพลังในปาร์ตี้สุดยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ที่คุณจะไม่มีวันลืม!

นอกจากนี้ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทเผยโฉม “Friendtastic!” Parade...ขบวนเฉลิมฉลองแห่งมิตรภาพ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ พาเหรดช่วงกลางวันชุดนี้จะเติมเต็มความมีชีวิตชีวาให้กับถนน Main Street, U.S.A. (เมน สตรีท ยูเอสเอ)

ขบวนพาเหรดสุดพิเศษที่ทุกคนรอคอยนี้จะเต็มไปด้วยพลังบวกและความสนุกสนานที่ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยจังหวะดนตรีที่เร้าใจและเชิญชวนให้ทุกคนร่วมสนุกไปกับปาร์ตี้ที่ไม่เหมือนใคร โดยประกอบไปด้วยรถขบวน 11 คัน พร้อมกลุ่มผองเพื่อนดิสนีย์สุดรักถึง 11 กลุ่ม อาทิ มิกกี้ เมาส์ มินนี่ เมาส์ และตัวละครแสนรักอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมด้วยนักเต้นที่แต่งกายด้วยชุดสีสันสดใส ที่จะมาร่วมสร้างความตื่นเต้นให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำไปกับความสนุกและขยับกายไปตามจังหวะดนตรี

และการเฉลิมฉลองที่สมบูรณ์แบบจะขาด "Momentous" มหัศจรรย์แสงสีแห่งราตรี ไปไม่ได้เลย โดยการแสดงนี้จะมาปิดท้ายความสนุกในแต่ละวัน อัดฉีดทุกท่านไปด้วยความตื่นเต้นและความสุข ในเวอร์ชันสุดพิเศษที่มีให้ชมแค่ในช่วงครบรอบ 20 ปีนี้เท่านั้น เพื่อให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ที่ไม่เหมือนใครในยามค่ำคืน

การแสดง “Momentous” เวอร์ชันครบรอบ 20 ปีนี้จะยกระดับความมหัศจรรย์ของงานปาร์ตี้ขึ้นไปอีกขั้น ทวีความตื่นตาตื่นใจจากความสนุกที่ทยอยเสิร์ฟกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำ แต่งแต้มด้วยเรื่องราวใหม่ ๆ จากดิสนีย์ ฉายภาพสุดตระการตาตลอดทั้งถนนเมน สตรีท ยูเอสเอ พร้อมการแสดงโดรนที่จะสะกดทุกสายตา ทำให้การแสดง "Momentous" เวอร์ชันยกระดับครั้งนี้มหัศจรรย์ยิ่งขึ้น

เมื่อท้องฟ้ายามค่ำคืนเต็มไปด้วยแสงสีและมนต์เสน่ห์ของดิสนีย์ "Momentous" จะติดตาตรึงใจ กลายเป็นความทรงจำอันแสนพิเศษจากการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ที่จะไม่มีวันลืม