AiStudio.wedding ชวนบันทึกโมเมนต์แห่งความหวาน ทั้ง Pre-Wedding, Love Private Trip, Anniversary celebration, จดทะเบียนสมรสเท่าเทียม และกิจกรรมแห่งความรักทุกรูปแบบ ด้วยโปรโมชั่นพิเศษ “Ai studio present : the moment of your love” บริการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ ด้วยช่างภาพเวดดิ้งระดับท็อปคลาสของเมืองไทย ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง จองรับสิทธิ์วันนี้-28 ก.พ.นี้





***

ศูนย์การค้าเมกาบางนา จัดแคมเปญ “MEGA LOVE HARMONY” นำเสนอเมนูขนมและเครื่องดื่มช็อกโกแลต สัญลักษณ์วาเลนไทน์เติมความหวานจาก 12 ร้านดัง CHUBBY DOUGH, CHAKAIMUK SNOWCONE, BEARD PAPA’S, BEN’S COOKIES, CHEEVIT CHEEVA, MOLTO, MILCH, OLINO CREPE & TEA, CARE BEARS CAFÉ, GAGA, ALTO COFFEE ROASTERS และ SHAKE SHACK วันนี้-28 ก.พ. 68



***

ปัญหายาเสพติตที่เริ่มรุนแรง ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย เอ็มดีและทีมผบห.“DMT” จึงเดินหน้าประกาศแจกชุดตรวจสารเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ภายใต้โครงการ Tollway Healthy Way กว่า 3,500 ชุด เพื่อเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 3 หน่วยงานใดสนใจรับชุดตรวจฯ ดังกล่าวฟรี ติดต่อที่ แผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 0-2792-6524-26 Email corporatecommunication@tollway.co.th

ริเวอร์เดล มารีน่า ภายในโครงการริเวอร์เดล ดิสทริค ธุรกิจเครือเอ็ม บี เค ร่วมกับททท. จัดโปรโมชัน Sunset Celebration Chao Phraya River Cruise Package ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา รับวาเลนไทน์และฉลองสมรสเท่าเทียม พิเศษกับ Sparkling 1 ขวด และ Snack Basket ในราคาพิเศษต่อ 1 ลำ นั่งได้ 2-4 ท่าน รับเพียง 8 คู่ วันนี้-28 ก.พ. 68

***