ส่องประกายหลากเฉดสี จับคู่เมนูดินเนอร์สุดสร้างสรรค์

เดอะ แมคคัลแลน (The Macallan) เปิดตัว เดอะ แมคคัลแลน เอ็ม คอลเลกชัน (The Macallan M Collection) ซิงเกิลมอลต์สก๊อตช์วิสกี้รุ่นพิเศษจำนวนจำกัด โดยนำเสนอเฉดสีต่างๆ สะท้อนคุณลักษณะอันโดดเด่นและแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังของแบรนด์ ผ่านผลิตภัณฑ์สามรุ่น ได้แก่ The Macallan M, The Macallan M Black และ The Macallan M Copper เพื่อฉลองรากฐานสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์โดยประกอบด้วย สีธรรมชาติ, ความเชี่ยวชาญ, เครื่องกลั่นอันเป็นเอกลักษณ์, มรดกทางวัฒนธรรม, ถังไม้โอ๊กชั้นยอด และการบ่มด้วยเชอร์รี่ไวน์

ความพิเศษของ The Macallan M คือการสื่อถึงสีธรรมชาติ จากการบ่มในถังไม้โอ๊กเชอร์รี่ชั้นเลิศ มอบกลิ่นช็อกโกแลต ผลไม้แห้ง และเครื่องเทศ ส่วน The Macallan M Black ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญผ่านถังไม้โอ๊กสีดำหายาก ผสานกลิ่นควันจางๆ และ The Macallan M Copper ผลงานการออกแบบระหว่าง ฟาเบียง บารง ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ชื่อดัง และลาลีค แบรนด์คริสตัลชั้นนำของฝรั่งเศส ซึ่งออกแบบให้ขวดคริสตัลมีรูปทรง 6 เหลี่ยม สะท้อนค่านิยมหลัก 6 ประการของ เดอะ แมคคัลแลน โดยลาลีคนำความเชี่ยวชาญกว่า 130 ปี มารังสรรค์ขวดแก้วให้มีความประณีตและกระจ่างใส พร้อมบรรจุในกล่องดีไซน์หรูที่คำนึงถึงความยั่งยืน

สำหรับงานเปิดตัวครั้งนี้ จัดขึ้น ณ Sühring มิชลิน 2 ดาว ร้านอาหารไฟน์ไดน์นิ่งสไตล์เยอรมัน โดยมี เชฟโธมัสและแมทธิอัส ซูห์ริง รังสรรค์เมนูสุดประณีตเพื่อจับคู่กับวิสกี้ทั้ง 3 รุ่น มอบเมนูอันเป็นเอกลักษณ์ ผ่านประสบการณ์การลิ้มรสที่สมบูรณ์แบบ