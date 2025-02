วันสยามเสิร์ฟความโรแมนติก วาเลนไทน์นี้หวานกว่าที่เคย

เมื่อเทศกาลวาเลนไทน์มาถึง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ร้านอาหารและคาเฟ่ชื่อดัง พร้อมรังสรรค์เมนูสุดโรแมนติก ที่ทั้งสวยงาม อร่อย และเปี่ยมไปด้วยความหมาย มอบเป็นของขวัญแด่ทุกคู่รักและคนพิเศษตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

สยามพารากอน รังสรรค์เมนูสุดพิเศษเริ่มจาก Beanhound by Greyhound Café ชั้น G พบกับ Strawberry Crepe cake ราดซอสสตรอว์เบอร์รี่หวานฉ่ำ มาพร้อม Caramel Ganache Brownie cake Topping ด้วยแมคคาเดเมีย หรือเลือกTopping ด้วยราสเบอร์รี่อบแห้งและช็อกโกแลตเข้มข้น มาพร้อมเครื่องดื่มสูตรพิเศษ กาแฟผสมมะนาวกรุ่นกลิ่น ด้วยกลีบกุหลาบอบแห้ง

ชวนลิ้มลองเติมความหวานให้เดือนแห่งความรักกับร้านขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่น Hikari Mille press พิเศษกว่าที่เคยกับเมนู Secret Valentine Special ด้วย Mille Presse หัวใจสูตรลับเฉพาะ วันนี้-20 ก.พ.นี้ ที่ชั้น 3

TWG Tea Salon and Boutique (ชั้น G) ออกแบบอาหารเซ็ตพิเศษต้อนรับ วาเลนไทน์ Blooming in Love Set พร้อมเมนูขนมหวานสุดโรแมนติก ประกอบด้วยมูสเค้ก Chantilly cream สอดไส้สตรอว์เบอร์รี่ ไวท์ช็อกโกแลตรูปหัวใจที่ผสม Strawberry Tea ทานคู่กับเจลลี่ Bain de Roses Tea ให้รสชาติเปรี้ยวหวานลงตัว

เสิร์ฟพร้อม Tea Mocktail ที่หอมกลิ่นดอกกุหลาบและสตรอว์เบอร์รี่ สดชื่นทุกครั้งที่จิบ เมนูพิเศษต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ชิมได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์

พิเศษกับแคมแปญ “สยามพารากอน อร่อยดี(ล) อิ่มครบ ช็อปคุ้ม” เมื่อทานอาหารร้านที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 ก.พ.นี้ ที่สยามพารากอน

ร้าน Self. Smoothie(ชั้น G) เมนูใหม่ Cacao Raspberry Velvet รับเทศกาลแห่งความรักกับรสชาติหวานอมเปรี้ยวของผลไม้อย่างราสพ์เบอร์รี่ สตรอว์เบอร์รี่ กล้วย และมะม่วง ผสานเข้ากับความเข้มข้นของผงคาเคา สู่รสชาติความรักที่ละมุนละไมแต่ไม่ขม

ร้าน Mozza by Cocotte ร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์โฮมเมด (ชั้น G) รังสรรค์เมนูขนมหวานหน้าตาหวานฉ่ำชวนลิ้มลอง ได้แก่ Peach Melba Cheesecake คัดสรรส่วนผสมสุดพรีเมียม อาทิ พีช ราดด้วยราสพ์เบอร์รี่ซอส จับคู่กับไอศกรีมวนิลลา

สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 2 กับร้านดังที่ครีเอตเมนูและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวาเลนไทน์นี้ อาทิ Guljak Topokki Chicken มาพร้อมกับ Best Couple Ever! กุมภาพันธ์นี้ จับคู่กับ ซุปโรเซ่ต๊อกป๊กกี ไก่ต้นตำรับกอลจัก พิเศษสุด! แลกซื้อเมนูเกาหลีในราคาสุดคุ้ม Spicy Tuna Kimbap, So Tteok So Tteok และ Ramyeon Noodle เติมเต็มเดือนแห่งความรักด้วยรสชาติที่เข้ากันสุดๆ วันนี้-31 มี.ค. 68

On the table (ชั้น 2) จะโสดแบบสวย ๆ ในเดือนแห่งความรัก หรือมากันเป็นคู่ก็อิ่มอร่อยกับเมนูสุดโปรด Spaghetti Pink Four Cheese with Grilled Shrimp เส้นสปาเก็ตตี้ผัดซอสสีชมพูสูตรพิเศษและชีส 4 ชนิด รับประทานคู่กับกุ้งย่างและผักแนม ท็อปบีทรูทรูปหัวใจ ตั้งแต่วันนี้- 28 ก.พ. 68 ที่ On the table

Pasta Ama ครีเอทเมนูรับเทศกาลวาเลนไทน์ใน Valentine’s Special by Ama เซ็ตอาหารสำหรับ 2 ท่าน หรือเซ็ตดินเนอร์สุดโรแมนติก 5 เมนูพิเศษ พร้อม เครื่องดื่ม 2 แก้ว และของขวัญสุดคิ้วท์ เปิดจองมื้อพิเศษในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2 รอบ 18.00 น. และ 20.00 น.

สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G และ โซน Flavor Lab ชั้น 3 ชวนหวานฉ่ำกับร้าน Babyccino & Co. เสิร์ฟบรันช์โฮมมี่สุดชิค เบเกอรี่ พร้อมกาแฟ เครื่องดื่มมากมาย ควงคู่กันมาขอแนะนำเมนู Summer Apple Yuzu Salad เมนูสลัดที่ให้ความฉ่ำอร่อยแต่สุขภาพดี, Truffle Mushroom Ravioli สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเห็ดให้ความหอมอร่อย พร้อมเครื่องดื่มที่ทำให้เดทนี้ละมุนมากขึ้นกับ Strawberry Oreo ปิดท้ายด้วย Strawberry cheese cake sundae

ร้าน BORNGA ร้านอาหารเกาหลีสไตล์ปิ้งย่าง ตกแต่งสไตล์บ้านพื้นเมืองของเกาหลี (ฮันอก) ทำให้รู้สึกเหมือนเข้ามารับประทานอาหารที่เกาหลีจริง ๆ เสิร์ฟอาหารรับวันวาเลนไทน์ ได้แก่ เซ็ตเนื้อคู่ เซ็ต A กับทงซัมกยอมซัล หมูสามชั้นเนื้อฉ่ำ+ยังนยอมทเวจีคัลบี ซี่โครงหมูที่มีความนุ่มและชุ่มฉ่ำมาคลุกกับซอสสูตรพิเศษของร้าน

เซ็ต B จับคู่เนื้อสามชั้นหั่นบางราดด้วยซอสสูตรพิเศษ พร้อมด้วย ก๊ดซัล เนื้อส่วนพิเศษลายหินอ่อนที่ให้ความฉ่ำของเนื้อวัวเน้น ๆ และ เซ็ต C เนื้อสามชั้น คู่กับ มันชินชังซัมกยอบซัล หมูสามชั้นที่ใช้วิธีย่างด้วยมีดบั้งเนื้อหมูทำให้เนื้อสุกกรอบมากขึ้นแต่มีความนุ่มอร่อย

ร้าน Roberta’s แนะนำเมนู BEE STING ที่มีความหอมของแป้งพิซซ่าโฮมเมดแน่นไปด้วยวัตถุดิบมะเขือเทศ, มอซซาเรลล่าชีส, ใบโหระพา, ซาลามีรสเผ็ด รสชาติที่ไม่เหมือนใครด้วยส่วนผสมที่ใส่น้ำผึ้งด้วย และพริกซึ่งเป็นเกล็ดพริกในน้ำมัน พร้อมด้วย STRACCIATELLA & HOUSE BREAD ขนมปังอบใหม่ ๆ หอมนุ่มทานกับชีส

เครื่องดื่ม เช่น Freshly Squeeze House Lemonade เปรี้ยวหวานสดชื่น และเติมความเข้มข้นกับค็อกเทล ROSABEL