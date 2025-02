คริสปี้ ครีม ส่งโดนัทฮาร์ทเชป 4 รสชาติช่วงวาเลนไทน์

คริสปี้ ครีม ส่งโดนัทฮาร์ทเชป 4 รสชาติช่วงวาเลนไทน์กับ Krispy Kreme Hearts IN bloom เริ่มที่

Love You Bunches Doughnut โดนัทเคลือบเรดช็อกโกแลตไส้ช็อกโกครีม ท็อปช่อดอกไม้

You Make My Daisy Doughnut โดนัทสีชมพูไส้ไวท์ครีม ท็อปดอกเดซี่ขาว

You Are My Sunshine Doughnut โดนัทเคลือบดาร์กช็อกโกแลตส้คาราเมลครีม ท็อปดอกทานตะวัน

Blooming Heart Doughnut โดนัทสีม่วงพาสเทลไส้คุกกี้ครีม โรยสปริงเคิลหลากสีสันวันนี้-14 ก.พ. 68





รสรินทร์ ติยะวราพรรณ ร่วมด้วย วิรัตน์ โรจยารุณ, รุ่งทิวา วิพัฒนานันทกุล และอิทธิพล ติยะวราพรรณ กก.บห.บจก.มิราเคิล แพลนเนท ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “ลัคกี้ สุกี้” และ “ลัคกี้ บาร์บีคิว” ฉลองครบรอบ 3 ปี เปิดตัวแคมเปญ “รักเธอไม่มีหมด” ณ ลัคกี้ บาร์บีคิว สาขาแมคโคร จรัญสนิทวงศ์



โครงการบ้านทาวน์โฮม Pleno Town ลาดกระบัง-ฉลองกรุง บมจ.เอพี ไทยแลนด์ เดินหน้าแคมเปญ “แยก-เท-ได้” ซึ่ง กทม. และ สนง.เขตลาดกระบัง ยกให้เป็นโครงการต้นแบบ โดยมี จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม., ธราพงษ์ เพ็ชร์คง ผอ.เขตลาดกระบัง และบุญยืน คุณเจริญ ผช.ผอ.เขตลาดกระบัง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมระบบคัดแยกขยะของโครงการ โดยมี นรภัทร เนตรสว่าง ผอ.อาวุโส กลุ่มธุรกิจทาวน์โฮมและบ้านแฝด และทีม SMART Property Management ต้อนรับ





ศูนย์การค้าเมกาบางนา รับวาเลนไทน์กับแคมเปญ “MEGA IN LOVE” วันนี้-28 ก.พ. 68 มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดสมากมาย และแคมเปญ “MEGA LOVE HARMONY” ชวนลิ้มลองเมนูขนมและเครื่องดื่มช็อกโกแลตจาก 12 ร้านดัง พร้อมชวนสายเปย์อินเลิฟกับงาน “MEGA LOVE AHOLIC” วันที่ 12-23 ก.พ. 68 ณ โซนแฟชั่น แกลอเรีย ชั้น 1