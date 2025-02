ทีทีบี เชิญชวนแฟน ๆ สัมผัสประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ กับโชว์ระดับโลก Disney On Ice 2025

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี จับมือกับ Disney On Ice โชว์ระดับโลกที่จะกลับมาสร้างความประทับใจให้แฟน ๆ ชาวไทยอีกครั้ง กับโชว์สุดมหัศจรรย์ Disney On Ice presents “Find Your Hero” ออกผจญภัยครั้งใหม่ไปกับตัวละครดิสนีย์ที่ทุกคนชื่นชอบ เติมเต็มรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกช่วงวัย ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2568 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

นันทพร ตั้งเจริญศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารการตลาดและความสัมพันธ์ลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต เชิญชวนผู้ถือบัตรเครดิตและเดบิต ttb มาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษผ่านการแสดงระดับโลก Disney On Ice 2025 โดยทีทีบีมอบสิทธิประโยชน์สุดคุ้มให้กับลูกค้า เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง Disney On Ice 2025 ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ttb ทุกประเภท รับส่วนลดทันที 10% และพิเศษยิ่งขึ้นสำหรับ ภายในงานอัศจรรย์ เฟสติวัล ที่จัดขึ้นวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2568 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ttb ทุกประเภท จะได้รับส่วนลด 15% เราเชื่อมั่นว่าสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต ttb จะช่วยให้แฟน ๆ ดิสนีย์สามารถเข้าถึงประสบการณ์นี้ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำร่วมกับครอบครัวและคนที่คุณรัก

สำหรับงาน “อัศจรรย์ เฟสติวัล” ในวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ได้รวมสุดยอดโปรโมชันจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ อาทิ การบินไทย, โรงแรมในเครือดุสิตธานี, โรงแรมในเครือไมเนอร์, Global Union Express, Klook, Disney On Ice, Major Group, SEKI และอาร์ตทอย จาก Beast Kingdom พิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ttb และบัตรเดบิต ttb all free รับโปรโมชันพิเศษเพิ่มตลอด 4 วัน โดยบัตรเครดิต ttb สามารถแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ายอดใช้จ่ายภายในงาน และบัตรเดบิต ttb all free รับบัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมภายในงานตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สูงสุด 500 บาท นอกจากนี้เตรียมพบกับความบันเทิงจากศิลปินนักร้องแถวหน้าของเมืองไทยกับ Ally ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 และวง PiXXiE ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568

ทีทีบีส่งเสริมให้ลูกค้าบัตรเครดิตใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้ และอนาคต