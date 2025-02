ศิลปินดัง SUNTUR ชวนบันทึกความรู้สึกผ่านดีไซน์สุดอบอุ่น

LAMY แบรนด์เครื่องเขียนระดับโลก ร่วมมือกับศิลปินไทยชื่อดัง SUNTUR (ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล) สร้างสรรค์คอลเลกชันใหม่ล่าสุดในชื่อ "It has always been you" ที่ถ่ายทอดความอบอุ่นและความหมายของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ผ่านงานออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง

แรงบันดาลใจสำคัญของผลงานในคอลเลกชันนี้ มาจากความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเปี่ยมด้วยความหมาย โดยใช้ตัวละคร "คู่รัก" เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อถึงการอยู่เคียงข้างกันอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ลวดลายที่ออกแบบโดย SUNTUR สะท้อนถึงความอบอุ่นและความเรียบง่ายของชีวิต เช่น เส้นขอบฟ้า และช่วงเวลาที่สงบสุข ผลงานนี้เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ หรือเก็บสะสมเป็นสิ่งทรงคุณค่า

ปากกาสุดพรีเมียม: ผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชันประกอบด้วยปากกา รุ่น safari rollerball สี umbra และ white สกรีนลาย จากคอนเซปต์ It has always been you ผ่านรูปวาดเรื่องราวที่ลึกซึ้งของคู่ชีวิต และความสัมพันธ์ที่คงอยู่ยาวนาน

บรรจุภัณฑ์หรูหรา: บรรจุภัณฑ์ออกแบบอย่างพิถีพิถันสะท้อนถึงธรรมชาติและความเชื่อมโยงระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดิน พร้อมตัวละครคู่รักที่เป็นธีมหลักของคอลเลกชัน

คอลเลกชันนี้จะเริ่มวางจำหน่ายในจำนวนจำกัดที่ร้าน LAMY ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ เหมาะสำหรับการมอบเป็นของขวัญในเทศกาลพิเศษ ให้ "It has always been you" บันทึกทุกความทรงจำที่สำคัญในชีวิตของคุณ