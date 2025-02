เปิดมุมโรแมนติกในงาน The Little Prince Universe - An Immersive Journey วาเลนไทน์นี้มีบัตรราคาพิเศษ

The Little Prince Universe - An Immersive Journey ได้เปิดประตูให้สัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกในกรุงเทพฯ แล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ณ ไอคอนสยาม พร้อมเสียงตอบรับที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความสวยงาม ความสนุกสนาน และแรงบันดาลใจ โดยวันนี้จะชวนมาเปิดโพยมุมสุดโรแมนติกรับวาเลนไทน์กัน

• Walk with the Roses - An infinity room : อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อเจ้าชายน้อยค้นพบว่าบนโลกนี้มีดอกกุหลาบนับพัน และกุหลาบของเขาก็ไม่ใช่กุหลาบเดียวที่มีอยู่ ในห้องนี้คุณจะได้พบกับมุมมองอินฟินิตี้ของดอกกุหลาบที่ส่งกลิ่นหอมสดชื่นเมื่อคุณเดินผ่าน เป็นห้องที่เหมาะสำหรับคนที่มีหัวใจโรแมนติกอย่างแท้จริง

• Asteroid B612 : ยินดีต้อนรับสู่ดาว B612 บ้านของเจ้าชายน้อย สถานที่ที่เขาดูแลกุหลาบของเขาด้วยความรัก สามารถเพลิดเพลินกับการชมวิวบนดาวเคราะห์ B612 ได้อย่างเต็มที่ และพบกับดวงอาทิตย์ขึ้นและตก 44 ครั้งในหนึ่งวัน โรแมนติกมาก

• Hello Earth : ขอต้อนรับสู่โลกที่สวยงาม นั่งเล่นไม้กระดกเรืองแสง ย้อนความเด็กไปด้วยกัน

• The Farewell and Star Gazing Hall : เมื่อการเดินทางของเจ้าชายน้อยใกล้จะสิ้นสุดลง พื้นที่นี้เป็นโอกาสสุดท้ายในการอำลาก่อนที่เขาจะกลับไปยัง B612 เป็นประสบการณ์ศิลปะดิจิทัลและการชมดวงดาวแบบเต็มรูปแบบ จับมือดูดาวด้วยกันตรงนี้ก็โรแมนติกไม่เบา

• The Love Wall : ฝากข้อความแห่งความรัก ความหวัง และแรงบันดาลใจบนกำแพงนี้เป็นที่ระลึกร่วมกัน

• The STORE by MAD Motion : แวะช้อปของที่ระลึกลิมิเต็ดเอดิชั่นจาก The Little Prince Universe และจบท้ายด้วยการเอนจอยไอศกรีม The Little Prince Universe จาก Guss Damn Good ด้วยกัน

พิเศษสุดสำหรับ Valentine’s weekend 4 วันเท่านั้น (วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2568) เปิดจำหน่ายบัตรพิเศษ Happy Valentine’s 2 ใบมาคู่กันในราคา 990 บาท พร้อมรับดอกกุหลาบเจ้าชายน้อย 1 ดอก (มูลค่ารวม 1,300 บาท) จำหน่ายที่ Ticket Box บริเวณหน้างานเท่านั้น *บัตรมีจำนวนจำกัด*

ประสบการณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอย่างเต็มที่ และจะเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่สวยงามเพื่อทุกคนที่มีความรักในหัวใจ ดังประโยคหนึ่งในหนังสือที่ว่า "ถ้าเธอมาตอนสี่โมงเย็นพอบ่ายสามโมงฉันก็จะเริ่มมีความสุขแล้ว"

ชวนคนรักของคุณไปพบกันช่วง Valentine’s Weekend 13-16 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ หรือเข้าชมได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2568 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม สามารถซื้อบัตรทั่วไปได้ที่ https://www.ticketmelon.com/madmotionstudio/the-little-prince-universe

