อวานี สุขุมวิท ต้อนรับคู่รัก ด้วยหลากหลายเมนูอาหาร และเครื่องดื่มแสนอร่อย

โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ พร้อมต้อนรับคู่รักด้วยหลากหลายโปรโมชั่นเมนูอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อย ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกตลอดเดือนกุมภาพันธ์ศกนี้ ด้วยจุดเด่นของที่ตั้งโรงแรมฯ ที่ลูกค้าสามารถเดินทางได้สะดวกสบาย ติดรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีอ่อนนุช (ทางออก 3) ทำให้โรงแรมฯ แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการมาฉลองกับคนรักในช่วงเดือนแห่งความรักนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2568 ห้องอาหารกรีนเฮาส์ ตั้งอยู่บนชั้น 7 ของโรงแรมฯ พร้อมมอบประสบการณ์ชาระดับไฮที พร้อมเครื่องดื่มสุดโรแมนติกที่สร้างบรรยากาศแสนพิเศษด้วย ชุดน้ำชายามบ่าย “บลัช แอนด์ บลูม (Blush & Bloom)” ที่มีสีสันแสนหวาน สุดโรแมนติก ได้ทุกวันตั้งแต่ 12:00 น. - 16:00 น. คู่รักสามารถลิ้มลองอาหารคาวและหวานแสนอร่อย อาทิ เป็ดปักกิ่ง ทาร์ตครีมชีสกับแซลมอนรมควันและไข่ปลาแซลมอน ทาร์ตช็อกโกแลตและราสเบอร์รี่ เค้กเวลเวทสีชมพูสดใส และสโคนกุหลาบแดงเสิร์ฟพร้อมแยมและครีมคลอตเต็ด เสิร์ฟคู่กับชาออร์แกนิกจาก Or Tea?™ หรือกาแฟพรีเมียม ในราคาเพียง 800 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน หรือทานชุดน้ำชายามบ่ายนี้ร่วมกับชา กาแฟ และสปาร์กลิ้งไวน์ 2 แก้ว ในราคาเพียง 1,200 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน

ในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ทางโรงแรมฯ ได้จัดสถานที่เพื่อรองรับคู่รักที่จะมาเติมความหวานในวัน แห่งความรักตอนมื้อค่ำ ภายใต้ 3 รูปแบบดังนี้

ดื่มด่ำความโรแมนติกหลังพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปกับ อะ เทอเรซ เลิฟ สตอรี่ (A Terrace Love Story) เซ็ตอาหารค่ำแบบ 4 คอร์ส เสิร์ฟท่ามกลางแสงเทียนเพื่อเพิ่มบรรยากาศสุดโรแมนติก ในราคาเพียง 2,650 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน (เฉพาะอาหาร) ชำระเพิ่ม 800 บาท++ ต่อท่าน สำหรับเครื่องดื่มเติมได้ไม่อั้นตลอด 2 ชั่วโมง ให้บริการตั้งแต่เวลา 18:00 น. ที่ห้องอาหารกรีนเฮาส์และเทอเรซบาร์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 7 ของโรงแรม เริ่มต้นมื้อค่ำแสนหวานด้วยขนมปังบริยอชท็อปปิ้งสลัดปูอลาสก้าและเสาวรส ตามด้วยซุปล็อบสเตอร์เข้มข้นกับหอยเชลล์ฮอกไกโดย่าง สำหรับอาหารจานหลักคู่รักสามารถเลือกระหว่างปลาหิมะย่างเนยซอสมิโสะ หรือเนื้อแกะ/ ซึ่โครงเนื้อตุ๋นซอสไวน์แดงนุ่มเสิร์ฟคู่กับลูกพีชนำเข้าจากแคลิฟอร์เนีย จบค่ำคืนด้วยความหวานละมุนของพานาคอตตากลิ่นกุหลาบพร้อมเบอร์รี่สดและซอสลิ้นจี่

สำหรับคู่รักที่ชอบทานอาหารค่ำภายใต้บรรยากาศสบายๆ ทางโรงแรมฯ ขอแนะนำ กริลล์ แอนด์ ชิลล์: เดท ไนท์ เอดิชั่น (Grill & Chill: Date Night Edition) – บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวริมสระว่ายน้ำ ที่เดอะ เด็ค ชั้น 9 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18:00 น. ราคา 1,190 บาท++ ต่อท่าน สำหรับอาหารเท่านั้น ชำระเพิ่ม 800 บาท++ ต่อท่าน สำหรับเครื่องดื่มเติมได้ไม่อั้นตลอด 2 ชั่วโมง ทานอาหารค่ำใต้แสงดาวที่คู่รักสามารถพักผ่อนและอิ่มอร่อยกับอาหารปิ้งย่างที่ทางเชฟคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดี อาทิ กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ และเนื้อนุ่มๆ พร้อมอาหารทานเล่นอย่างปีกไก่ทอดรสเผ็ดและมินิทาโก้เนื้อ ลิ้มรสอาหารไทยคลาสสิกอย่างส้มตำและผัดไทยกุ้งจากไลน์บุฟเฟต์ และปิดท้ายค่ำคืนด้วยของหวานอย่างมินิทาร์ตมะนาวและเรดเวลเวทเค้กสูตรพิเศษ พร้อมเพลิดเพลินกับสายลมเย็นและวิวเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ

พิเศษ! สำหรับคู่รักที่จองโปรโมชั่น อะ เทอเรซ เลิฟ สตอรี่ (A Terrace of Love Story) หรือ กริลล์ แอนด์ ชิลล์: เดท ไนท์ เอดิชั่น (Grill & Chill: Date Night Edition) รับส่วนลด 15% และฟรี! ไวน์ขาวหรือไวน์แดงท่านละ 1 แก้ว เมื่อชำระเงินล่วงหน้าแบบไม่สามารถคืนเงินได้ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

สำหรับคู่รักที่มองหาสถานที่เติมเต็มความโรแมนติกแบบเป็นส่วนตัว ทางโรงแรมฯ ขอนำเสนอ “เดอะ วัน แอนด์ โอนลี่ (The One and Only)” เปิดให้คู่รักเพียง 1 คู่ สามารถจองโต๊ะส่วนตัวสุดพิเศษ ที่บริเวณกรีนเฮาส์ ซีเคร็ท การ์เด้น ชั้น 7 ของโรงแรม ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป เพลิดเพลินกับเซ็ตอาหารค่ำ 5 คอร์สสุดพิเศษที่เสิร์ฟพร้อมแชมเปญ 1 ขวด และดอกกุหลาบ 1 ช่อ ในราคา 8,888 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน ไฮไลท์ของค่ำคืนพิเศษประกอบด้วยฟัวกราส์ย่างกับบัลซามิกและเบอร์รี่ซอส ซุปล็อบสเตอร์เนื้อครีมกับหอยเชลล์ฮอกไกโดย่าง สำหรับอาหารจานหลักคู่รักสามารถเลือกอาหารที่รังสรรค์สุดพิเศษจากเชฟได้ 1 จาน (อาทิ ล็อบสเตอร์นำเข้าจากแคนาดาย่างเนย หรือจะเป็นเนื้อแกะนุ่มๆ/ซึ่โครงเนื้อตุ๋นซอสไวน์แดงเสิร์ฟคู่กับลูกพีชนำเข้าจากแคลิฟอร์เนีย /ปลาหิมะย่างเนยซอสมิโสะ) ปิดท้ายมื้อแสนโรแมนติกด้วยความหอมหวานของพานาคอตตากลิ่นกุหลาบพร้อมเบอร์รี่สดและซอสลิ้นจี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ https://mhg.to/dtgo3 โทร 02-079-7555 หรืออีเมล fbreservation.vsuk@avanihotels.com