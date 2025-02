เปล่งประกายแห่งรักแท้ และโชคดีไม่มีสิ้นสุด

วาเลนไทน์นี้ เฉลิมฉลองให้กับทุกความรัก ด้วยเครื่องประดับเพชรจากยูบิลลี่ ไดมอนด์ “LUCK & LOVE” ประดับเพชรแท้ E Color Diamond คัดสรรจากเมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม ศูนย์กลางการเจียระไนเพชรระดับโลก คอลเลกชันที่ผสมผสานระหว่างความสวยงามเหนือกาลเวลาของเพชรแท้ เข้ากับความโรแมนติกได้อย่างลงตัว โดยนำเสนอความรักออกมาเป็นสองรูปแบบ ที่มีความหมายสุดลึกซึ้ง คือ “The Line of Luck” และ “The Heart of Love”

“The Line of Luck” เครื่องประดับดีไซน์เพชรแถว เปรียบดังตัวแทนของเส้นด้ายที่เชื่อมโยงสองจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน เพชรแต่ละเม็ดมีประกายแวววาว ซึ่งเป็นตัวแทนของช่วงเวลาแห่งโชคชะตา (Destiny) และคำสัญญา (Promise) ที่สองคนวาดไว้ในอนาคตที่สดใสร่วมกัน เป็นดังสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงระหว่างความรักความผูกพันธ์ ว่าทั้งคู่เป็นดุจของขวัญอันล้ำค่าที่ควรค่าแก่การทะนุถนอมช่วยเติมความเปล่งประกายให้ชีวิตของกันและกัน

“The Heart of Love” สุดโรแมนติกกับเครื่องประดับเพชรดีไซน์รูปหัวใจ แสดงออกถึงความรักและความทุ่มเทให้เห็นอย่างตรงไปตรงมา ด้วยการออกแบบอย่างประณีต เพื่อให้เครื่องประดับเพชรคอลเลกชั่นนี้ ถ่ายทอดแก่นแท้ของความรักที่ซื่อตรงและอ่อนโยน ผ่านเพชรแท้ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน จากแหล่งเจียระไนเพชรที่ดีที่สุดในโลก มอบความแวววาวเปล่งประกายช่วยเน้นลวดลายหัวใจ ให้เปล่งประกายอย่างมหัศจรรย์ แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างคู่รักอันแสนพิเศษที่คุณและคนรักมีร่วมกัน

ความสง่างามแบบเรียบง่ายของ “The Line of Luck” หรือเสน่ห์อันแสนโรแมนติกของ “The Heart of Love” คอลเลกชั่นนี้ล้วนเป็นเครื่องประดับเพชรที่บอกเล่าเอกลักษณ์มาเฉลิมฉลองให้กับ Your Destiny, Your Love ด้วยของขวัญแทนใจที่แสนเปล่งประกาย

เพื่อให้เทศกาลแห่งความรักปีนี้ เต็มไปด้วยความสุข ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ขอมอบ กล่องสุ่มพวงกุญแจตุ๊กตาหมี “Lovely Lucky Bear: A Hug Full of Love and Fortune” ฟรี มูลค่า 1,590 บาท เมื่อซื้อเครื่องประดับเพชรในคอลเลกชันนี้ ให้คุณได้สะสมความน่ารักของ น้อง Kisses และ น้อง Cuddles