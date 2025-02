3 อดีตซุป’ตาร์วัยเด็ก ที่กลับมาปังอีกครั้ง

แทบจะถือได้ว่าเป็นอาถรรพ์หนึ่งของฮอลลีวู้ดก็ว่าได้ ว่าถ้าคุณโด่งดังตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อเติบโตมาจะโดนโรคดังแต่เด็กทำร้าย และทำให้เสื่อมความนิยม หลงเดินทางผิด มัวเมาไปกับความดัง จนเสียผู้เสียคนเสียอนาคต มีดาราเด็กไม่กี่คนที่สามารถผ่านช่วงการเติบโตขึ้นในวงการได้อย่างสง่างาม เราจึงมักจะได้ยินข่าวดาราเด็กที่ตกต่ำ ติดยา ทำตัวเหลวแหลกจนไม่สามารถกลับมามีชื่อเสียงได้อีก ต่างจากบรรดาดาราเด็กเหล่านี้ ที่แม้จะมีนอกลู่นอกทางไปบ้าง แต่ก็สามารถกลับตัวมาสู่เส้นทางดวงดาวได้ในทีสุด

เริ่มจากคนแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้ต้องยกให้กับ แม็กเคาเลย์ คัลกิน จากภาพยนต์ดังอย่าง Home Alone ที่กลับมารีรันฉายซ้ำในทุกช่วงเทศกาลคริสต์มาสต่อเนื่องยาวนานมาเกือบ 30 ปีแล้ว หลังจากดังแบบพลุแตกสุดๆ ตั้งแต่วัยยังไม่ถึง 10 ขวบ เขาก็เงียบหายไป ทั้งมีปัญหาเรื่องส่วนตัว ปัญหาครอบครัว และการไม่สามารถสลัดภาพเด็กแก่นแสบซนไปได้ จนเมื่อไม่นานนี้เขาได้กลับมามีสปอร์ตไลท์ในเส้นททางการแสดงอีกครั้งถึงขนาดได้จารึกรอนฝามือที่ Walk of Fame ได้ในวัย 43 ปี และชีวิตก็กลับมาสดใสอีกครั้งหลังจากแต่งงานกับแบรนดา ซ่ง อดีตนักแสดงเด็กเชื้อสายม้ง ที่ปัจจุบันนี้เป็นมารดาของลูก 2 คนของเขา และเป็นคนพาเขามีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้ง

คนที่สอง ลินเซย์ โลฮาน นางเอกฮอลลีวู้ดที่บางคนอาจจะคิดว่าเธอโด่งดังจากการเล่นภาพยนต์วัยรุ่นสุดแมสหลายต่อหลายเรื่อง แต่ที่จริงแล้วลินเซย์ เข้าวงการตั้งแต่อายุ 11 ปีด้วยการรับบทฝาแฝดในเรื่อง Parent’s Trap ที่ทำเงินไปทั่วโลกเกือบ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้เธอแจ้งเกิดและได้รับบทนางเอกมาต่อเนื่องกว่า 15 ปี ก่อนจะโดนข่าวฉาวมากมาย ทั้งเรื่องยาเสพติด ข่าวเรื่องความสัมพันธ์ การประพฤติตัว จนห่างหายไปนานเกือบ 10 ปี และกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งกับภาพยนต์เบาสมองของเน็ตฟลิกซ์ 2565 นับเป็นการกลับมาอย่างงดงามด้วยภาพลักษณ์ใหม่ ที่ดูแข็งแรง สุขภาพดี และสดใส ต่างจากภาพสมัยมีปัญหาเรื่องยาเสพย์ติดในอดีต

ปิดท้ายด้วย คี ฮุย ควาน หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนี้สักเท่าไหร แต่ถ้าพูดถึงภาพยนตร์ที่เขาแสดงทุกคนต้องร้องอ๋อ เพราะอดีตดาราเด็กเชื้อสายเวียดนามคนนี้แจ้งเกิดในฮอลลีวู้ดด้วยการแสดงในเรื่องอินเดียน่าโจนส์ ประกบคู่แฮร์ริสัน ฟอร์ด แต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่สามารถมีผลงานที่โดดเด่นได้อีก ทั้งขนาดตัว ทั้งรูปลักษณ์หน้าตาที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยตรงมาตรฐานความงามของฮอลลีวู้ดสักเท่าไหร จนกระทั่งเมื่อ 2 ปีก่อน เขากลับมาสร้างชื่ออย่างยิ่งใหญ่ในการแสดงเรื่อง 'Everything Everywhere All at Once.' ภาพยนต์จากผู้ผลิตเชื้อสายเอเชียที่ดังไปทั่วโลก และสามารถทำให้เขาคว้ารางวัลออสก้าร์นักแสดงสมทบฉายมาครองได้อีกด้วย