สาวก SEVENTEEN ห้ามพลาด! สัมผัสพร็อพคอนเสิร์ตแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรียม ชวนร่วมค้นหา สร้างสรรค์ และพัฒนาประสบการณ์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด หลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามและได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆ เพื่อฉลองคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR อย่างยิ่งใหญ่ พบกับป๊อบอัพ “2025 SEVENTEEN POP-UP in BANGKOK” กลับมาอีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้-23 มี.ค. 68 ณ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่

SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 15-16 ก.พ. 68 ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน สำหรับไฮไลต์พิเศษ! ภายในร้านป๊อปอัพ แฟนๆ จะได้พบกับสินค้ามากมาย เช่น MINITEEN สินค้าที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตที่น่ารักๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งยังได้ถ่ายภาพกับอุปกรณ์ประกอบฉากจากคอนเสิร์ตล่าสุดของ SEVENTEEN และเลือกซื้อของที่ระลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในประเทศไทย เช่น พวงกุญแจ BONGBONGEE, magnets, and smartphone grip holders ซึ่งออกแบบมาเพื่อโอกาสพิเศษนี้โดยเฉพาะ