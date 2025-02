คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รับกระเช้าส้มมงคลในเทศกาลตรุษจีน

คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงแรมมณเฑียร เปิดงานเทศกาลตรุษจีนพร้อมรับกระเช้าส้มมงคลจาก มณเฑียร ตันตกิตติ์, ไอลดา บำรุงพฤกษ์, ประยุทธ ตามธรรม, ปรางทอง ณ สงขลา และพนักงาน ณ ห้องอาหารจีน ดิ เอมเพอเรอร์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์





***

สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ฉลองเทศกาลตรุษจีนยิ่งใหญ่ จัดงาน ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2025 ตรุษจีนมั่งคั่ง ฉลองสัมพันธ์มั่นคง วาระ 50 ปี สายสัมพันธ์ไทย-จีนโดยได้สองสาวสุดฮอตออม กรณ์นภัส และหลิงหลิง คอง ร่วมการแสดงเซอร์ไพรส์ในชื่อชุดลั่นกลองเบิกฟ้ามหามงคลโดยมีสุมา วงษ์พันธุ์, ชัชวาลย์ แสงปรีดีกรณ์ , ไพรัช วิเศษศิริลักษณ์,สุดารัตน์ ภู่พวง ร่วมงาน ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม





***

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดย ไพรัช รัตตัญญู ผช.ผอ.สายงานขายและการตลาด, ธเนศ คงนาลึก ผช.ผอ.สายงานบริหารกลาง และเกรียงไกร ทองเที่ยงธรรม ผจก.ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน พร้อมขบวนสิงโตนำโชคร่วมส่งมอบความเฮงความปังให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเช่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ มอบส้มมงคลเสริมความโชคดี ความมั่งมีศรีสุขให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ ให้โชคดี ร่ำรวย เฮงเฮง ปังปัง กันถ้วนหน้า



***

รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท บมจ.โรงพยาบาลนครธน พร้อมผู้บริหาร รพ.นครธน มอบเงินรายได้จากการจัดเดิน-วิ่ง มหากุศล นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 14 “วิ่งด้วยความรัก เพื่อสภากาชาดไทย” 5 แสนบาทถ้วน สมทบทุนให้กับ สภากาชาดไทย โดยมี ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผอ.การสำนักงานจัดหารายได้ และจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รอง ผอ.สำนักงานจัดหารายได้ เป็นผู้แทนรับมอบ





****

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมงาน "Down The Memory Lane: 98 Years of Mater Dei’s Story" ในวันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 68 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ร.ร. มาแตร์เดอีวิทยาลัย เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 98 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน พิธีเปิดในเวลา 10.30 น. มีท่านผู้หญิง วิวรรณ เศรษฐบุตร เป็นประธาน