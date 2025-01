ได้เวลาเช็คอินแฟลกชิปแห่งใหม่ ใหญ่ที่สุด! ของ GENTLEWOMAN ที่ centralwOrld

GENTLEWOMAN แบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับไอคอน เผยโฉมแฟลกชิปแห่งใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดบนพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร ณ centralwOrld ชั้น 2 ในงาน THE NEW FLAGSHIP STORE GRAND OPENING ร่วมเฉลิมฉลองความเป็นผู้หญิง (Femininity) และความหลากหลาย (Diversity) ผ่านแฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ "THE REAL-ity SHOW" นำเสนอ 40 ลุคอันหลากหลายบนรันเวย์ พร้อมคอนเซ็ปต์ร้านใหม่ที่มีการดีไซน์อย่างลงตัว แรงบันดาลใจจาก Art Gallery ผสมผสานกับผลงานประติมากรรมที่สื่อถึงความงามเหนือกาลเวลา สร้างสรรค์พื้นที่ที่สะท้อนความสง่างาม ความหลากหลาย และเอกลักษณ์ของผู้หญิงในทุกมิติได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บรรยากาศในงานดำเนินไปด้วยความตื่นเต้นและพลังแห่งแฟชั่น ผสานกับการรวมตัวของเหล่า ไอคอนระดับแถวหน้าของวงการ ที่ต่างพร้อมใจมาอวดโฉมแฟชั่นอันโดดเด่นในแบบฉบับของสาว GENTLEWOMAN อาทิ ใหม่ ดาวิกา, วี วิโอเลต วอเทียร์, แอลลี่ อชิรญา, ใบปอ ธิติยา, มินนี่ ภัณฑิรา, มิ้ลค์ พรรษา และ เลิฟ ภัทรานิษฐ์ พร้อมเหล่าเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์ระดับ A-List ที่ร่วมชมแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ไปพร้อมกัน ปิดท้ายงานด้วยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากเหล่าคนดังที่เป็นตัวแทนของความหลากหลายและความมั่นใจ อาทิ ฟลุ๊ค กะล่อน, โยชิ รินรดา, มัจฉา โมซิมันน์, ต่าย เพ็ญพักตร์ และ แอนชิลี สก็อต-เคมมิส ที่มาร่วมสร้างสีสันบนรันเวย์และเติมเต็มค่ำคืนอันน่าประทับใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งงานนี้ยังมี KIKI Beauty Space ทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Hair Styling ที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยสร้างสรรค์ทรงผมให้เข้ากับแต่ละลุคของโชว์ได้อย่างลงตัว

GENTLEWOMAN เชื่อมั่นว่าเสื้อผ้าไม่เพียงช่วยเติมเต็มความมั่นใจ แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างไร้ขีดจำกัด แบรนด์มุ่งสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนโอบรับความเป็นตัวเอง แสดงความมั่นใจผ่านแฟชั่นที่หลากหลายและเปี่ยมด้วยสไตล์ แฟลกชิปแห่งใหม่นี้จึงเป็นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นของแบรนด์ ที่ให้คุณค่ากับความงาม ความหลากหลาย และศักยภาพที่ไร้ขอบเขต พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ค้นพบตัวตนผ่านแฟชั่น