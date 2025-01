เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส ปิดประมูล Bespoke new Continental GTC Speed คันแรก 58 ล้านบาท

เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เผยว่า New Continental GTC Speed รุ่นออกแบบพิเศษคันแรกถูกประมูลด้วยมูลค่ากว่า 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือกว่า 58 ล้านบาท) เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในคอลลิเออร์ เคาท์ตี้ผ่านมูลนิธิเพื่อการกุศลในงาน Naples Winter Wine Festival 2025 โดยกิจกรรมการประมูลในปีนี้สามารถทำยอดเงินระดมทุนได้สูงถึง 34 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือกว่า 1 พันล้านบาท) ซึ่งถือเป็นการประมูลที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดในรอบ 25 ปีของการจัดงาน NWWF

สำหรับรางวัลจากการประมูลของ Bentley Naples ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ รถยนต์เบนท์ลีย์ Continental GTC Speed รุ่นออกแบบพิเศษกับคุณสมบัติเฉพาะจาก Mulliner ที่รังสรรค์ขึ้นสำหรับการประมูลในงาน Naples Winter Wine Festival พร้อมด้วยแพ็คเกจสุดเอ็กซ์คลูซีฟในการเข้าร่วมงาน Monterey Car Week ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของปีที่เบนท์ลีย์ มอเตอร์สจะเข้าร่วม โดยงานจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้

New Continental GTC Speed โดดเด่นด้วยเฉดสีม่วง Damson จับคู่กับหลังคาผ้าสีเทาเข้มเมทัลลิก Dark Grey Metallic พร้อมด้วยภายในที่รังสรรค์ขึ้นด้วยเฉดสีเทาอ่อน Light Grey เพื่อให้เข้ากันกับหนังเฉดสีขาวและเฉดสีม่วง Damson ที่ตกแต่งด้วยขอบเบาะโดยสารสีเงิน นอกจากนี้ ตัวรถยังมาพร้อมกับป้าย Naples Winter Wine Festival แบบพิเศษ พร้อมด้วยชุดแต่ง Blackline Specification, คุณสมบัติ Touring Specification, ไฟต้อนรับแบบ LED และการตกแต่งด้วยแถบสีเทา Moonbeam รอบคัน นอกจากนี้ ภายในห้องโดยสารของ New Continental GTC Speed ยังคงความหรูหราด้วยวีเนียร์แบบเปียโนเฉดสีขาวและสีม่วง Damson ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ Mulliner ตอกย้ำความเอ็กซ์คลูซีฟให้กับอัครยนตรกรรมรุ่นพิเศษนี้

ปี 2568 นี้ ถือเป็นครั้งแรกที่เบนท์ลีย์ มอเตอร์สได้เปิดประมูลอัครยนตรกรรมกับขุมพลังแบบ Ultra Performance Plug-In Hybrid V8 ที่ทรงสมรรถนะที่สุดด้วยพละกำลังกว่า 771 แรงม้า มากกว่ารุ่นก่อนหน้า 100 แรงม้า โดยสามารถทำอัตราเร่งจาก 0 ถึง 100 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมงในระยะเวลาเพียง 3.4 วินาที

นอกจากผู้ชนะการประมูลจะได้ครอบครอง New Continental GTC Speed โฉมใหม่แล้ว ผู้ชนะยังจะได้รับแพ็คเกจสุดเอ็กซ์คลูซีฟในการเข้าร่วมงาน Monterey Car Week 2025 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะถือเป็นงานที่สำคัญที่สุดของแบรนด์รถยนต์เบนท์ลีย์ในปีนี้ สำหรับแพ็คเกจสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้จะประกอบไปด้วยที่พักสุดหรู 4 คืนที่ The Inn at Spanish Bay, บัตร Bentley’s VIP Terrace ณ The Quail, A Motorsports Gathering จำนวน 2 ใบ และบัตร Pebble Beach Concours d’Elegance จำนวน 2 ใบ พร้อมสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรอง The Bench ที่ The Lodge กับความงดงามของทัศนียภาพโดยรอบที่คู่ควรแก่ผู้ที่ชนะการประมูล นอกจากนี้ ผู้ชนะการประมูลยังจะได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมงาน Bentley’s Beach Dinner ที่ Seal Rock Beach และสิทธิ์ในการเข้าใช้ Bentley’s Signature Party ที่ Beach and Tennis Club อีกด้วย

การระดมทุนเพื่อสนับสนุนองค์กรเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของเบนท์ลีย์ มอเตอร์สในการทำเพื่อสังคมผ่านการมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ Naples Children & Education Foundation (NCEF) ซึ่งทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสในคอลลิเออร์ เคาท์ตี้ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับงาน Naples Winter Wine Festival ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 25 นี้ ได้รับการยกย่องจากการจัดกิจกรรมการประมูลเพื่อสังคมและความมุ่งมั่นในการสร้างการสนับสนุนต่อชุมชน โดยสามารถระดมทุนได้มากกว่า 336 ล้านดอลลาร์ (หรือกว่า 11,405 ล้านบาท) นับตั้งแต่การจัดงานในปีแรก

สำหรับการเปิดรับคำสั่งจอง New Continental GT Speed เบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มอบข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับการสั่งจองรถยนต์เบนท์ลีย์รุ่น New Continental GT Speed ราคาเริ่มต้นที่ 26.9 ล้านบาท และ New Continental GTC Speed ราคาเริ่มต้นที่ 29.5 ล้านบาท พร้อมเอกสิทธิ์การบริการหลังการขายมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดที่ ‘นานที่สุด’ ถึง 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) การรับประกันโดยโรงงานผู้ผลิต บริการผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (24-hour Bentley Roadside Assistance) และ Service Package นาน 3 ปีเต็ม พร้อมสิทธิ์การต่อการรับประกันโดยโรงงานผู้ผลิต (Bentley Extended Warranty) สูงสุด 4 ปี

ยลโฉม New Continental GT Speed อัครยนตรกรรมสปอร์ตคูเป้ที่จะนิยาม ‘Start Something Powerful’ ด้วยสมรรถนะอันเหนือชั้นระดับซูเปอร์คาร์พร้อมกับการตกแต่งด้วยงานฝีมือชั้นสูง ตอกย้ำความเป็นซูเปอร์คาร์ที่ทรงสมรรถนะที่สุดของแบรนด์ เผยโฉมให้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ AAS House แกลเลอรีสุดหรูสำหรับชาวซิตี้ไลฟ์สไตล์ที่นำเสนอยนตรกรรมระดับพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกภายใต้ AAS Group บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 10:00 – 20:00 น. ทุกวัน

ผู้ที่สนใจสามารถนัดหมายเข้าชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอพิเศษ โทร. 080-925-9999 หรือ 02-261-1050 LINE Official Account: @bentleybangkokaas คลิก https://lin.ee/4JOaZyE8V